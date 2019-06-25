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التعريف بقانون التأمينات الاجتماعية بقطاع النفط

الثلاثاء 25 يونيو 2019 07:43 م بتوقيت مسقط

التعريف بقانون التأمينات الاجتماعية بقطاع النفط

 

مسقط - الرؤية

نظَّمت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية -وبالتعاون مع الجمعية العمانية للخدمات النفطية "أوبال"- أمس، حلقة عمل بقانون التأمينات الاجتماعية وإصابات العمل لمديري الموارد البشرية بقطاع النفط والغاز بشركة تنمية نفط عمان، قدَّمها يونس بن عبدالله الزدجالي مدير المستحقات التأمينية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتناول مدير دائرة المستحقات التأمينية محور الاشتراكات والمنافع التأمينية في نظام التأمينات الاجتماعية، وتطرق فيه إلى أنواع المعاشات التي يتمُّ استحقاقها كمعاش الشيخوخة، إضافة لمحور إصابات العمل والأمراض المهنية؛ حيث إنَّ التأمين ضد إصابات العمل يوفر الأمان والحماية لجميع المؤمن عليهم من المخاطر التي قد تمنعهم من الاستمرار في العمل؛ سواء بشكل مُؤقت أو بصفة دائمة، ويهدف إلى توفير بيئة آمنة وصحية للمؤمن عليهم.

وتسعى الهيئة جاهدةً لغرس الثقافة الوقائية حول إصابات العمل والأمراض المهنية وإعطاء العاملين جوانب تثقيفية من شأنها أن تحد أو تقلل من مخاطر وقوع الإصابة، إلى جانب تعريفهم بحقوقهم التأمينية.

وفي ختام الحلقة، قدمت الجمعية العمانية للخدمات النفطية "أوبال" عرضًا مرئيًّا عن إصابات وحوادث العمل. وجاءت هذه المشاركة كأحد أبرز مناشط الهيئة مع أوبال والتي تم توقيعها في ديسمبر 2018؛ حرصاً من الهيئة على نشر الثقافة التأمينية من خلال مختلف الفعاليات؛ تأكيدا منها على توصيل رؤيتها ورسالتها وتعريف فئات المجتمع بالحقوق التي كفلتها الأنظمة والقوانين التأمينية حفاظا على مستقبلهم ومستقبل الأجيال من بعدهم.

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