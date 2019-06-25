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دورة حول تطوير المشاريع الناشئة في عبري

الثلاثاء 25 يونيو 2019 07:41 م بتوقيت مسقط

دورة حول تطوير المشاريع الناشئة في عبري

عبري - ناصر العبري

نظَّم فريق كبارة للفتيات المُنضم لحاضنة المبادرات بمركز صدى الشباب بولاية عبري، دورة في تطوير المشاريع الناشئة، وقدَّمت الدورة ميمونة المجرفية عضوة مجلس الإدارة بغرفة التجارة والصناعة بعبري، وموزة البلوشية صاحبة مشروع تغليف الهدايا والزهور.

وتضمَّنتْ الدورة مُناقشة مهارات التاجر الناجح، وطريقة التسويق الفعال، كما تمَّ تعريف المشاركات وصاحبات المشاريع بكيفية فتح سجل تجاري منزلي. وسردت موزة البلوشية قصة نجاحها في مشروعها واستمراره، وقدمت للمشاركات فكرة عن طريقة تغليف الزهور. وصاحب الدورة عرض لمشاريع تجارية في مجالات صناعة العطور والصابون، وصناعة الكيك والبسكويت، وتصميم وتحرير الفيديوهات...وغيرها. وتلقت المشاركات النصح والملاحظات بشكل مباشر من قبل المحاضرتين لتطوير مشاريعهن، وأشادت المشاركات بالدورة في تحقيق هدفها المنشود في إلهام الفتيات بآليات ووسائل إنجاح مشاريعهن.

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