"صحار الدولي" يرعى جوائز "ماراثون الأفكار 2019" لريادة الأعمال والابتكار

مسقط – الرؤية

يجدد صحار الدولي التزامه الدائم بدعم الفعاليات التي تعزز ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي المبتكِر في السلطنة؛ مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب. وتعاون صحار الدولي مع الكلية التقنية العليا بمسقط لدعم فعالية الملتقى الثاني لأندية ريادة الأعمال والابتكار لمؤسسات التعليم العالي "ماراثون الابتكار" كراع رسمي للحدث الذي امتد على مدى يومين.

وفي إطار التشجيع على خلق ثورة من الإبداع بين الشباب والتركيز على خلق فرص عمل من خلال الابتكار وانطلاقًا من شعار الحدث "اصنع وظيفتك 2019" شهد الملتقى الذي احتضنه فندق كراون بلازا بجوار مركز عمان للمؤتمرات والمعارض مشاركة واسعة من قبل الشباب من جميع أنحاء السلطنة، وحظي معرض "ماراثون الأفكار" المصاحب للملتقى بمشاركة 18 ناديا للابتكار من مؤسسات التعليم العالي من مختلف أنحاء السلطنة، وقدمت الأندية ملخصات حول أفكارها الرائدة واستراتيجياتها الرامية إلى تحقيق نتائج مثمرة.

وأقيم الملتقى برعاية سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية، وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني و التدريب المهني، التي ألهمت الحضور بكلمتها في اليوم الأول، وحثتهم على تعزيز روح الابتكار والارتقاء بمستوى السلطنة نحو آفاق أوسع من الريادة والتطور.

وقال خليل الهديفي، مدير عام التجزئة المصرفية في صحار الدولي، الذي مثل البنك بحضوره في الملتقى: إن ماراثون الأفكار فرصة عظيمة للشباب يمكنهم من خلالها الإطلاع على مجموعة من الأفكار المبتكرة، كما يحفزهم على ريادة الأعمال من خلال استعراض أفكارهم للاستفادة من أهداف الملتقى. يفتخر صحار الدولي في كونه شريكا في تنظيم فعاليات مثل "ماراثون الأفكار" يسهم في الإرتقاء بالمجتمع، ويسلط الضوء على فئة الشباب، وإقامة منصة مثالية لهم لتبادل الأفكار التي تشكل مستقبل بلادنا. إن المحور الأساسي لهذه التجربة هو الفوز، ليس فقط لصحار الدولي بل يشمل جميع المشاركين أيضا، الذين سيحققون الاستفادة من خلال تغذية أفكارهم وخلق أفكار واستراتيجيات رائدة، من شأنها أن تعزز استراتيجية خلق فرص العمل لهم وللآخرين".

وخصص صحار الدولي ركنًا استعرض فيه تطبيق e-Floos بهدف زيادة الوعي بين الحضور والشباب المشاركين في الملتقى. وأجرى البنك سحبا خاصا للمشاركين الذين حملوا التطبيق في مقر الفعالية.

وتم منح جوائز "ماراثون الأفكار" من قبل الدكتور أحمد بن محسن الغساني، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، وفاز فريق الكلية التقنية العليا بالجائزة الأولى 1500 ريال عماني، وومنحت الجائزة الثانية 1000 ريال عماني للكلية التقنية بصور، وجاء فريق جامعة السلطان قابوس في المركز الثالث، وفاز بجائزة نقدية قدرها 500 ريال عماني.