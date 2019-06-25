"لولو" يسلم جوائز العرض الترويجي "قيادة الأحلام"

مسقط – الرؤية

سلم "لولو هايبرماركت" المفاتيح للفائزين بسيارات جيب جراند شيروكي في أكبر حملة ترويجية سنوية لهذا العام "قيادة الأحلام 2019"، وذلك في حفل كبير أقيم في متجر لولو فرع بوشر، بمناسبة ختام الحملة الترويجية التي استمرت لشهرين. وحضر حفل التسليم الموظفين والمسؤولين في مجموعة لولو وظفار للسيارات موزع سيارات جيب في السلطنة.

وقد منح لولو هذا العام 10 سيارات جيب جراند شيروكي و40 جائزة كبيرة أخرى من منتجات آيكون عبر عرض قيادة الأحلام. وشهد الحفل حضور عدد كبير من الناس الذين احتشدوا بالمتجر لرؤية الفائزين وتبادل الفرح معهم.

وأعرب أنانت أي في، مدير لولو هايبر ماركت عمان، الهند وسريلانكا، عن سعادته بنجاح الحملة الترويجية: سعداء لرؤية الاستجابة منقطعة النظير من عملائنا لجميع العروض الترويجية في لولو، وأصبح عرض قيادة الأحلام أحد أكثر العروض التي طال انتظارها لهذا العام. ونهنئ جميع الفائزين في العرض الترويجي ونشكر كل من شارك في العرض، مما جعله يحق نجاحا كبيرا.

وقال شبير كي أي، المدير الإقليمي - لولو هايبر ماركت في السلطنة إن العرض فرصة لمكافأة عملائنا الكرام على ولائهم في كل مرة يزوروننا ولإضفاء مزيد من الإثارة على تجربة التسوق الشاملة. لقد حسنا عرض قيادة الاحلام على مر السنين ويتطلع عملاؤنا دائما إلى هذه التجارب الجذابة أثناء التسوق في لولو.

وتم تنفيذ حملة قيادة الأحلام بآليات رقمية لتحديد الفائزين من خلال نظام السحب الالكتروني، بالتعاون مع إنفكوم عمان. واعتمد لولو هذه الطريقة المبتكرة بواسطة الكمبيوتر لتقليل استخدام الورق والوقوف الثابت على سياسته المتمثلة في كونه صديق للبيئة. وتم اختيار الفائزين في جميع السحوبات تحت إشراف مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة الموقرة.

ومنح العرض الترويجي قيادة الاحلام 2019 العملاء فرصة للفوز بهدايا مميزة مقابل كل عملية شراء منتجات بقيمة 10 ريالات في أي من متاجر لولو. ومع كل فاتورة شراء بقيمة 10 ريالات، أصبح العملاء مؤهلين ليكونوا جزءا من سحوبات الحظ للفوز بسيارة جيب جراند شيروكي الجديدة والعديد من الهدايا المثيرة الأخرى.