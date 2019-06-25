فرع جديد لـ"السعد العالمية" في الدقم

الدقم - الرؤية

تستعد ولاية الدقم في محافظة الوسطى لافتتاح فرع جديد لمدرسة السعد العالمية في سبتمبر المقبل. وقد بدأت عملية التسجيل للالتحاق بالمدرسة.

وتعد مدرسة السعد العالمية التي تشرف عليها شركة إدارة التعليم البريطاني من أرقى المدراس العالمية في في السلطنة، وهي مجهزة بأفضل المرافق التعليمية من خلال التعاون المشترك بين إحدى المجموعات الرائدة في قطاع الأعمال محليا- شركة التمان القابضة- ومؤسسة النجاح التعليمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستكون مدرسة السعد العالمية في الدقم أول مدرسة من نوعها في محافظة الوسطى، وستوفر منهجاً دولياً مبتكراً لكامبريدج يتناسب مع التلاميذ من الجنسيات المختلفة من المناطق المجاورة. وكمرحلة أولى ستستقبل المدرسة الطلاب من المرحلة التمهيدية إلى الصف الخامس، وفي السنوات القادمة ستبدأ في استقبال الطلاب في المرحلة الإعدادية والثانوية، مما يحقق إعداد التلاميذ للحصول على الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي.

واستلهمت المجموعة من النجاح الهائل الذي حققته بافتتاح مدارسها سابقا في محافظة مسقط قرار افتتاح فرع لمدرسة السعد العالمية في الدقم مع التركيز على الهدف الرئيسي المتمثل في لعب دور رئيسي في تطوير نظام البيئة التعليمية في المنطقة، وذلك من خلال توفير تعليم جيد لأطفال الأفراد الذين يعملون في ميناء الدقم. كما ستعمل المدرسة على إيجاد حلقة وصل بين الأسر والشركات من أجل المساهمة في تطوير المجتمع من خلال تلبية الاحتياجات والمتطلبات التعليمية.

وتتميز المدرسة بموقعها في منطقة حديقة الصخور في الدقم، في حرم تعليمي تبلغ مساحته 15 ألف متر مربع مصمم لغرض توفير مرافق متنوعة للطلاب، حيث إن مدرسة السعد العالمية مجهزة بأفضل المرافق التعليمية المتطورة لتستقبل الطلاب الذين تترامح أعمارهم بين ثلاث سنوات وشهرين إلى سبع عشرة سنة.