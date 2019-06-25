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اتجاه بيعي للاستثمار غير العماني

"مسقط 30" يتراجع إلى 3891 نقطة .. والقيمة السوقية تفقد 31 مليون ريال

الثلاثاء 25 يونيو 2019 06:46 م بتوقيت مسقط

"مسقط 30" يتراجع إلى 3891 نقطة .. والقيمة السوقية تفقد 31 مليون ريال

 

 

الرؤية – نجلاء عبدالعال

تراجع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية "مسقط 30" في إغلاق، أمس، بانخفاضه إلى مستوى 3891 نقطة؛ فاقدا 20 نقطة تمثل 0.52% مقارنة بمستواه السابق. وتراجع مؤشر العائد الكلي بنفس النسبة ليُغلق على 4160 نقطة.

وشهدت جلسة أمس تراجعاً في قيم التداول؛ وتوقفت عند 0.764 مليون ريال. وفقدت القيمة السوقية نحو 31 مليون ريال بنسبة تراجع 0.17 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.39 مليار ريال، في ظل تراجع أسعار إغلاقات عدد من الأسهم ذات الثقل في السوق وعلى رأسها أسهم بنك مسقط والبنك الوطني وعمانتل.

وجاءت تداولات الاستثمار غير العماني بيعية حيث بلغت قيمة شراء غير العمانيين 73 ألف ريال وبنسبة 9.6 في المئة من إجمالي القيم، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 225 ألف ريال وبنسبة 29.5 في المئة.

وسجل مؤشر القطاع المالي التراجع الأكبر بين القطاعات بإغلاقه عند مستوى 6331 نقطة فاقدا 35 نقطة وبنسبة 0.56 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4631 نقطة فاقدا 25 نقطة وبنسبة تغير 0.54 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1926 نقطة منخفضا 8 نقاط وبنسبة تغير 0.4 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 538 نقطة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 35 شركة، ارتفعت منها 3 شركات وانخفضت 15 شركة، فيما استقرت أسعار 17 شركة، وتم التداول بعدد صفقات 351 صفقة. وتصدر سهم أعلاف ظفار الأسهم المرتفعة وأغلق عند 0.121 ريال وبنسبة صعود 3.4  في المئة، فيما حل سهم عمان والإمارات في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.077 ريال وبنسبة تغير 3.75 في المئة. وتصدر سهم بنك مسقط قائمة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 201 ألف ريال وبنسبة 26 في المئة. وتصدر جلفار قائمة أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بنسبة 23.5 في المئة.

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