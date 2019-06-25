"تعليمة الظاهرة" تقف على استعدادات العام الدراسي الجديد

عبري - ناصر العبري

عقد فريق عمل الاستعداد لبدء العام الدراسي 2019/ 2020م بتعليمية الظاهرة اجتماعه الدوري برئاسة حكم بن سالم الفارسي المدير العام المساعد، وبحضور أعضاء الفريق؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات؛ من بينها: الوقوف على مدى جاهزية جميع مدارس المحافظة مع بدء العام الدراسي القادم، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المدارس لضمان تحقيق الاستقرار مع بداية العام الدراسي، كما تمّ التطرق إلى أهمية متابعة ومراجعة التشكيلات المدرسية حسب الواقع الفعلي لكل مدرسة؛ سواء من حيث عدد الفصول الدراسية أو عدد المرافق من مختبرات ومراكز مصادر تعلم، وملاعب وغيرها، وكذلك أعداد الهيئات التدريسية والإدارية، وحصر عجوزات المعلمين والمعلمات أن وجدت، ومتابعة مباشرات عمل العاملين في المدارس، بالإضافة إلى حصر المتغيبين عن العمل مع استيضاح أسباب الغياب، واستكمال جاهزية المباني المدرسية والانتهاء من أعمال الصيانة والترميم، وأعمال النظافة العامة ونظافة خزانات وبرادات مياه الشرب، ومتابعة استكمال الكتب والأدلة المدرسية، بجانب متابعة طبعات الكتب المعتمدة، والوسائل التعليمية، والتأكد من صلاحية الأجهزة التعليمية والحواسيب، والتأكد من استكمال وسائل نقل الطلبة وفقاً للمخصصات المالية، وكذلك الأثاث المدرسي، ومراجعة توزيع الجدول المدرسي وفق مبدأ العدالة والمساواة التربوية وتفعيله إلكترونياً.

وقام ناصر بن علي الفارسي رئيس قسم البوابة التعليمية بدائرة تقنية المعلومات باستعراض الاستمارة الالكترونية التي تهدف إلى تسهيل متابعة المدارس أثناء تنفيذ الزيارات الميدانية.

يجدر أنّه قد تم إعداد خطة زمنية خلال فترة الصيف لمتابعة المدارس التي بها أعمال الصيانة والترميم والتي تصل إلى أكثر من 24 مدرسة، بالإضافة إلى إعداد خطة زيارات للمدارس يبدأ تنفيذها مع بداية العام الدراسي الجديد في شهر أغسطس القادم، وسيتم خلالها متابعة جميع مدارس المحافظة.