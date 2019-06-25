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دورة في اللغة الإنجليزية بالعوابي

الثلاثاء 25 يونيو 2019 06:27 م بتوقيت مسقط

دورة في اللغة الإنجليزية بالعوابي

العوابي- حارث البحري

نظّمت مدرسة وادي بني خروص للتعليم الأساسي في ولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة دورة في اللغة الإنجليزية لطلبة دبلوم التعليم العام، وتأتي الدورة ضمن الجهود التي يقوم بها قسم اللغة الإنجليزية في المدرسة لرفع كفاءة الطلبة وتدريبهم على حل امتحانات الدبلوم السابقة والأنشطة الأخرى التي تتوافق مع مستوياتهم.

وبلغ عدد الملتحقين بالدورة هذا العام ٣٣ طالبًا وطالبة من مختلف مدارس الولاية؛ وستتواصل الدورة على مدى شهر كامل بمعدل أربع ساعات يوميا.

يذكر أنّ النسخة الأولى من الدورة انطلقت في العام الدراسي ٢٠٠١/٢٠٠٠م وقد مكّنت الطلاب من تحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية واكتساب بعض المهارات الأساسية التي ستساعدهم مستقبلا في مساراتهم الدراسية والمهنية.

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