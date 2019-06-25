"شباب الأندية" يزور "الوثائق والمحفوظات" و "الشورى"

مسقط – الرؤية

تصوير/ يحيى البريكي

زار الشباب المشاركون في معسكر شباب الأندية بمحافظة مسقط عددًا من المعالم التاريخية والحضارية والثقافية بمسقط، وذلك ضمن فعاليات المعسكر الذي يقام بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 28 من الشهر الجاري.

وشملت الزيارة هيئة الوثائق والمحفوظات والهيئة العامة لطيران المدني ومجلس الشورى والقبة الفلكية. وتأتي ضمن برنامج معسكر شباب الأندية الذي يهدف إلى تعريف الشباب بالمعالم التاريخية والحضارية والثقافية ومنجزات النهضة المباركة. وتعرف الشباب خلال زيارتهم لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية على تاريخ نشأتها وما يتضمنه المعرض الدائم من وثائق وأقسام تُعرّف بتاريخ السلطنة عبر الحقب الزمنية المختلفة التي جسدتها المنحوتات الصخرية، والخرائط الدولية، وصُكوك العملات والطوابع، وما سُطر في الصحف والمجلات العالمية.

وأقيمت في الفترة المسائية منافسات مسابقة المناظرات للشباب التي شاركت فيها 6 فرق تمثل مجموعات عمل المعسكر الثلاثة حيث تناولت المناظرة عددا من القضايا التي ناقشها الشباب؛ ومنها مجانية التعليم في كافة مراحله، وتحديد سن التقاعد، وتشجيع تجارة الانترنت وأضرار ومنافع الإعلانات، وخرجت المناظرت بمجموعة من المقترحات والمرئيات.

كما اشتمل المعسكر على عدد من الورش التدريبية في قرية التنمية والتي تكونت من مركز العلوم الذي ضم ورشة التصميم والديكور التي قدمها يوسف بن ناصر الكلباني من الكلية المهنية بالسيب وورشة التمديدات الكهربائية من تقديم عبدالعزيز بن عابد الهنائي من الكلية المهنية بالسيب.

وستستأنف برامج المخيم اليوم بورش تدريبية في قرية التنمية، وبرنامج القيادة الذي تقدمه مؤسسة إنجاز عمان من خلال تقديم برنامجين تدريبيين هما "مهارات جوجل" و "كيف أبدأ"، فيما ستنطلق مساء فقرة مهارات التحدي التي تتضمن عددا من الأنشطة الرياضية وبرامج تحدي القدرات، بجانب محاضرة بعنوان "مستقبل سوق العمل في ظل التطورات التكنلوجية" وأمسية ثقافية إبداعية لشباب معسكر محافظة مسقط.