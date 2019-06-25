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تحليل مشكلات بيئة المؤسسات الصحية بصلالة

الثلاثاء 25 يونيو 2019 06:25 م بتوقيت مسقط

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صلالة - الرؤية

نظم قسم إدارة الجودة وسلامة المرضى بمستشفى السلطان قابوس بصلالة حلقة عمل بعنوان "تحليل السبب الجذري" بمشاركة 25 كادرا من الفئات الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى، وعدد من المؤسسات الصحية بالمحافظة. وتهدف الحلقة إلى تحليل الأسباب الجذرية للمشكلات الدائمة ببيئة العمل الصحية. وتناولت مقدمة في التحليل الجذري والأخطاء البشرية والتعامل معها بحكمة وعملية تحليل السبب الجذري، بجانب التعريف بالمشكلات وجمع ورسم الخرائط للمعلومات المتعلقة بالأسباب.

 كما ناقشت الحلقة آلية التواصل مع المريض في حالة ساءت الأمور، وكيفية تحليل المشكلات التي تحدد الأسباب الجذرية وإيجاد الحلول والتوصيات المناسبة.

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