عملاء بنك العز يشيدون بمميزات "استرجع نقودك" على البطاقات الائتمانية

مسقط - الرؤية

شهدتْ بطاقة بنك العز الإسلامي الائتمانية إقبالًا واسعًا من العملاء خلال حملة "استرجع نقودك" التي تزامنت مع أواخر شهر رمضان.

وتضمَّنت ميزة استرجاع 10% من النقود على قيمة المشتريات عند استخدام البطاقة الائتمانية من بنك العز الإسلامي. وإذا توجَّه شخص يحمل بطاقة بنك العز الإسلامي الائتمانية إلى أحد محلات الهواتف النقالة لشراء هاتف جديد تبلغ قيمته 500 ريال عماني ودفع المبلغ من خلال البطاقة الائتمانية، فإن المبلغ الذي يسترجعه 50 ريالا، وإذا قام بالتسوق بمبلغ 1000 ريال عماني، فإن المبلغ الذي يسترجعه على قيمة مشترياته 100 ريال عماني.

وأكد صادق اللواتي رئيس قسم القنوات الرقمية والبطاقات ببنك العز الإسلامي، أنَّ بطاقة بنك العز الإسلامي الائتمانية تتميز بالمرونة والسهولة الفائقة عند استخدامها في السوق، وتوفر تسوقا سريعا وآمنا ومريحا، ويمكن للعملاء التسوق عبر الإنترنت بكل أمان مع مزايا نظام الحماية ثلاثي الأبعاد 3D Secure. ونعتز في بنك العز الإسلامي بتقديمنا لكم مجموعة واسعة وفريدة من المزايا والمكافآت والتجارب الحصرية مع بطاقات البلاتينيوم والتيتانيوم الإئتمانية، فهي عالم صمم ليلبي جميع متطلباتك.

وأشاد عدد من العملاء بنجاح الحملة وبسرعة استرجاع النقود بعد انقضاء إجازة عيد الفطر ومباشرة العمل. وقالت رحمة بنت جمعة البلوشية أحد عملاء بنك العز الإسلامي: إن الحملة التي نفذها بنك العز الإسلامي في العشر الأواخر من رمضان شجَّعت على الإنفاق والادخار في نفس الوقت، بمعنى أن العميل يعرف ضمنيا أن إنفاقه من خلال البطاقة الائتمانية يؤدي إلى حصوله على النقود، وهو بحد ذاته حافز إيجابي على تشجيع العملاء لاستخدام البطاقة الائتمانية من بنك العز الإسلامي التي تعد الأرخص من ناحية الرسوم قياسا بالبطاقات الائتمانية للبنوك الأخرى.

وقال عيسى بن محمد الجابري أحد المستفيدين من حملة "استرجع نقودك": عندما أتوجه إلى أي محل -سواء في داخل السلطنة أو خارجها- فإن البطاقة الأولى التي أستخدمها في عمليات الدفع هي بطاقة بنك العز الإسلامي الائتمانية. وقد حصلت من خلال الحملة على مبلغ 100 ريال تقريبا بعد إنفاق 1000 ريال على التسوق.