"الفراعنة" أمام الكونغو.. لقاء الخيارات المفتوحة والفرص الضيقة

الرؤية - وليد الخفيف

يَسْعَى منتخب مصر، اليوم، إلى تحسين صورته وحسم أمر التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة إمم إفريقيا، عندما يلاقي الكونغو الديمقراطية، مُتسلِّحا بالأرض والجمهور.

وكان منتخب الفراعنة قد استهل مشواره نحو اللقب الثامن بالفوز على زيمبابوي في مباراة الافتتاح بهدف نظيف، غير أن الأداء لم يرق لحد لطموح، لاسيما في الشوط الثاني، ولم يقدم محمد صلاح مستواه المعهود، إذ أهدر العديد من الفرص، ويبدو أن نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي يعاني من الإرهاق إثر موسم شاق تُوِّج فيه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وعلى ما يبدو أن مركز المهاجم الصريح صداع في رأس أجيري، بعدما ظهر مروان محسن بأداء متواضع في لقاء الافتتاح؛ لذا فهناك عدة خيارات أمام المدرب المكسيكي؛ أولها: الاعتماد على صلاح كماجهم صريح، والدفع بوليد سليمان من بداية اللقاء في مركز الجناح الأيمن، أو الاعتماد على هداف الدوري المصري أحمد علي كبديل لمروان محسن، بينما من المستبعد أن يعتمد في البداية على أحمد حسن كوكا أو عمرو وردة في هذا المركز.

وفي المقابل، خسر الكونغو مباراته الأولى أمام أوغندا بهدفين دون رد، وتلقِّي خسارة ثانية تعني وداع البطولة من دورها الأول؛ لذا فمن المؤكد أن يدافع الكونغو عن حظوظه أمام مصر التي ينتظرها لقاء ليس بالهين.

ويأمل الكونغو تحقيق نتيجة إيجابية أمام صاحب الأرض من أجل إنعاش آماله في بلوغ الدور الثاني، ويسبق تلك المباراة لقاء أوغندا وزيمبابوي.

وقال يوسف مولومبو قائد الكونغو الديمقراطية في مؤتمر صحفي: يحدوني الأمل أن يشكل هذا درسا لنا. أمامنا مباراتان مقبلتان. نريد مساندتكم وسنصحح الوضع في أسرع وقت ممكن. وأكد المدير الفني للكونغو فلوران إيبينجي أنه سيلعب على النقاط الثلاث للمحافظة على حظوظه.

وأشار مدرب الكونغو إلى أنه يعرف جيدًا كيف يوقف خطورة محمد صلاح، وباقي مفاتيح لعب الفراعنة، وهو ما سيعمل عليه مع لاعبيه.

فيما أكد مدير المنتخب المصري إيهاب لهيطة، جاهزية كل اللاعبين، وأن جميع الخيارات متاحة أمام المدرب، مشيرا لقدرة حجازي على المشاركة في اللقاء رغم إصابته، نافيا استبعاد أي لاعب من القائمة.

وقال خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري، إن لاعبيه لا يعانون بدنيا، وفي حالة جيدة قبل مباراة الكونغو الديمقراطية، مضيفا أن لديهم تحليل فني كامل للمنافس. وأكد أجيري أن هناك بعض الأخطاء يسعى لتصحيحها من أجل تحسين جودة الأداء.

وبمعرض إجابته عن تشكيلة المنتخب، قال: لقد عانينا من إهدار فرص كثيرة. لديَّ أكثر من حل سواء بمشاركة صلاح كمهاجم صريح أو الإبقاء على مروان أو الدفع بوردة أو مهاجم جديد. وأشاد أجيري بمنتخب الكونغو قائلا: إنه منتخب جيد رغم الخسارة من أوغندا. يمتلك لاعبين متميزين قادرين على خلق الفرص وصنع الخطورة.