بالفيديو والصور .. احتفاء كبير بأول سعودية تقود طائرة

الرياض - الوكالات

رحبت هيئة الطيران المدني السعودية، وهي الجهة التشريعية للطيران المدني في السعودية، بدخول أول فتاة سعودية مجال الطيران المدني وشغلها منصب مساعد طيار.

ففي حسابها على تويتر، نشرت الهيئة صورة للكابتن ياسمين الميمني، وعلقت: "كأول فتاة سعودية تعمل بشركة طيران وطنية.. ياسمين الميمني تحلّق في أجواء المملكة".

الكابتن ياسمين الميمني تعمل في شركة "نسما للطيران" السعودية الخاصة، وتشغل منصب "مساعد كابتن طيار"، وشاركت قبل أكثر من أسبوع في رحلة داخلية من حائل إلى القصيم ومن حائل إلى تبوك.

وحظيت بدعم شعبي على تويتر، وذلك بعد انتشار فيديو يوثق احتفاء زملائها والعاملين في مطار حائل الدولي بها بعد عودة أول رحلة تشارك في قيادتها.

فيما نشرت شركة "نسما للطيران"، مقطع فيديو على حسابها في تويتر يوثق أول رحلة طيران للميمني وهي تجلس بجانب قائد الطائرة مساعدةً له، وقالت الشركة إنها فخورة بالكابتن الجديدة.