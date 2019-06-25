الثلاثاء, 25 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"عمانتل" تستحوذ على 40% من "رنة".. والسهم يتراجع

الثلاثاء 25 يونيو 2019 03:48 م بتوقيت مسقط

"عمانتل" تستحوذ على 40% من "رنة".. والسهم يتراجع

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أعلنتْ الشركة العُمانية للاتصالات "عُمانتل"، أمس، استحواذها على 40% من شركة مجان للاتصالات "رنة"، بقيمة 5 ملايين ريال. وقالت الشركة في إفصاح عبر الموقع الإلكتروني لسوق مسقط إنَّها وقعت أمس اتفاقية مع شركة مجان استحوذت بموجبها على 40% من حِصصها، دُون تحديد قيمة الصفقة، ثمَّ أعلنتْ عن القيمة في إفصاح لاحق خلال جلسة التداولات.

وأشارَ البيان -الذي جَرَى نشرُه قبل بدء جلسة التداولات- إلى أنَّ الاستحواذ يعكس رؤية الطرفين لفتح آفاق جديدة لنمو شركتين يجمعهما تاريخ طويل من التعاون المشترك، أثمر عن تقديم منتجات وخدمات تخدم شرائح مختلفة من المشتركين في السلطنة، مُضيفا أنَّ الاستحواذ سيعزز التعاون المشترك بين الطرفين لخلق قيمة مضافة مستدامة للمساهمين والمشتركين.

يُشار إلى أنَّ شركة مجان للاتصالات (رنة) موبايل هي أول مشغل للشبكة الافتراضية للهواتف النقالة في السلطنة، وحازت شركة عُمان بروناي للاستثمار على حصة الأغلبية في رنة موبايل في 2012، وهو الوقت الذي كانت تمر فيها الشركة بأزمة كبيرة، وتمكنت "عمان بروناي للاستثمار" من إدارة الشركة وتحويلها إلى الربح؛ حيث نجحت في إعادة توجيه العمليات والتمويل في شركة رنة موبايل ووضعها على المسار الصحيح؛ ما أسهم في تحقيق نمو كبير في الإيرادات والعوائد وتوسيع قاعدة المشتركين بها؛ وبالتالي تمكنت شركة عمان بروناي للاستثمار من الخروج بنجاح وبيع حصتها في رنة موبايل عام 2016.

يُذكر أنَّ "رنة" مرخص لها من الفئة الثانية بتقديم خدمات إعادة البيع للخدمات المتنقلة في السلطنة، وقد أضافت قبل نحو شهر علامة تجارية جديدة باسم "ريد بول موبايل" تحت الترخيص الصادر لها.

وتراجع إغلاق سهم عمانتل بنهاية جلسة التداولات، أمس، فاقدا 6 بيسات مثلت 1.07% من سعر إغلاقه السابق، بعد 50 صفقة جرت عليه خلال الجلسة وبقيمة إجمالية للتداولات بلغت 264 ألف ريال، وبلغت قيمة السهم في آخر 3 صفقات قبل انتهاء الجلسة 552 بيسة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 أغسطس 2017

"عمانتل" تستحوذ على حصة أقلية بمجموعة "زين"

المزيد

26 أغسطس 2017

"عمانتل" تستحوذ على 9.84% من أسهم "زين" الكويتية

المزيد

19 مايو 2018

انطلاق بطولة السنوكر والسهم

المزيد

28 مايو 2019

ختام مسابقتي الشرطة للسنوكر والسهم للضباط

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الزراعة" تفتتح أعمال تأهيل وتطوير سوق الأسماك في وادي بني خالد

الاقتصاد - محلي

العوفي يطلع على سير العمل في مراكز "البحوث السمكية"

الاقتصاد - محلي

السلطنة الخامس عربيا في مؤشر الاستثمارات التقنية بمعدل نمو 129٪

الاقتصاد - محلي

"عمانتل" تستحوذ على 40% من "رنة".. والسهم يتراجع

الاقتصاد - شركات ومناقصات

"ديم" تصلح أنبوب مياه الوطية في 18 ساعة

المحليات - أخبار

0.22% ارتفاعا بالتضخم في السلطنة خلال مايو

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة