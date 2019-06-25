"عمانتل" تستحوذ على 40% من "رنة".. والسهم يتراجع

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أعلنتْ الشركة العُمانية للاتصالات "عُمانتل"، أمس، استحواذها على 40% من شركة مجان للاتصالات "رنة"، بقيمة 5 ملايين ريال. وقالت الشركة في إفصاح عبر الموقع الإلكتروني لسوق مسقط إنَّها وقعت أمس اتفاقية مع شركة مجان استحوذت بموجبها على 40% من حِصصها، دُون تحديد قيمة الصفقة، ثمَّ أعلنتْ عن القيمة في إفصاح لاحق خلال جلسة التداولات.

وأشارَ البيان -الذي جَرَى نشرُه قبل بدء جلسة التداولات- إلى أنَّ الاستحواذ يعكس رؤية الطرفين لفتح آفاق جديدة لنمو شركتين يجمعهما تاريخ طويل من التعاون المشترك، أثمر عن تقديم منتجات وخدمات تخدم شرائح مختلفة من المشتركين في السلطنة، مُضيفا أنَّ الاستحواذ سيعزز التعاون المشترك بين الطرفين لخلق قيمة مضافة مستدامة للمساهمين والمشتركين.

يُشار إلى أنَّ شركة مجان للاتصالات (رنة) موبايل هي أول مشغل للشبكة الافتراضية للهواتف النقالة في السلطنة، وحازت شركة عُمان بروناي للاستثمار على حصة الأغلبية في رنة موبايل في 2012، وهو الوقت الذي كانت تمر فيها الشركة بأزمة كبيرة، وتمكنت "عمان بروناي للاستثمار" من إدارة الشركة وتحويلها إلى الربح؛ حيث نجحت في إعادة توجيه العمليات والتمويل في شركة رنة موبايل ووضعها على المسار الصحيح؛ ما أسهم في تحقيق نمو كبير في الإيرادات والعوائد وتوسيع قاعدة المشتركين بها؛ وبالتالي تمكنت شركة عمان بروناي للاستثمار من الخروج بنجاح وبيع حصتها في رنة موبايل عام 2016.

يُذكر أنَّ "رنة" مرخص لها من الفئة الثانية بتقديم خدمات إعادة البيع للخدمات المتنقلة في السلطنة، وقد أضافت قبل نحو شهر علامة تجارية جديدة باسم "ريد بول موبايل" تحت الترخيص الصادر لها.

وتراجع إغلاق سهم عمانتل بنهاية جلسة التداولات، أمس، فاقدا 6 بيسات مثلت 1.07% من سعر إغلاقه السابق، بعد 50 صفقة جرت عليه خلال الجلسة وبقيمة إجمالية للتداولات بلغت 264 ألف ريال، وبلغت قيمة السهم في آخر 3 صفقات قبل انتهاء الجلسة 552 بيسة.