"ديم" تصلح أنبوب مياه الوطية في 18 ساعة

مسقط – الرؤية

تعرض أنبوب توزيع المياه في منطقة الوطية بمحافظة مسقط للكسر، وأكد المهندس عبدالله بن أحمد العرفاتي مدير أول التشغيل في الهيئة العامة للمياه "ديم" إصلاح الأنبوب خلال 18 ساعة فقط، دون تسجيل أي بلاغات حول نقص في إمدادات المياه في المناطق التي يغذيها خط المياه المتأثر.

وقال العرفاتي: جرى التعامل مع الكسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتم إصلاحه في توقيت قياسي خلال 18 ساعة برغم صعوبة موقع العمل ووجود العديد من الخدمات الأخرى كخطوط الكهرباء والاتصاﻻت وغيرها. وباشرت الفرق المختصة أعمال الصيانة والتأهيل للأنبوب، وتم قطع الأنبوب المتأثر من نوعية الحديد المطاوع والمصمم لاحتمال ضغط 40 باراً بحجم 600 ملم واستبداله بأنبوب آخر.

وحول المناطق التي يغذيها الخط، أوضح مدير أول التشغيل بمسقط إنّه يغذي الوطيّة وحلة السد ووادي عدي والحمرية وأجزاء من روي، ولم يتم تسجيل أي بلاغات حول نقص في إمدادات المياه في المناطق المذكورة لسرعة اﻻستجابة بإصلاح الخط، إضافة إلى خزانات المياه لدى المقيمين في المناطق المذكورة والتي ساهمت بشكل كبير في عدم تأثرهم أثناء عملية الإصلاح. كما نشرت ديم خبر اﻻنكسار والفترة الزمنية المتوقعة للإصلاح في المناطق المتأثرة.

وتوجه مدير أول التشغيل بمسقط بالشكر للمواطنين والمقيمين على تفهمهم وتعاونهم في مثل هذه الحالات، مؤكداً عودة المياه بكامل قوتها تدريجيا فور استقرار ضغط المياه في الشبكة.