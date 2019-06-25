الثلاثاء, 25 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
47 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. تكنولوجيا
  4. عرض الخبر

انتهاء أزمة إرسال الصور بالخطأ في واتسآب

الثلاثاء 25 يونيو 2019 02:42 م بتوقيت مسقط

انتهاء أزمة إرسال الصور بالخطأ في واتسآب

 

 

يخطط تطبيق واتساب لإطلاق تحديث جديد يجعل مشاهدة مقاطع الفيديو في تطبيق الدردشة أسهل بكثير.

وسيتيح لك التحديث الجديد عرض المقاطع في نافذة منبثقة منفصلة تظل مفتوحة أينما ذهبت على هاتفك.

كما يستمر تشغيل الفيديو على النافذة الطافية عندما يكون التطبيق مفتوحا في الخلفية. ويمكنك إغلاقه عن طريق الضغط على علامة "x" في الزاوية.

ويجب على المستخدم حاليا البقاء في الدردشة لمشاهدة الفيديو، وهو ما يمنعه في كثير من الأحيان من تصفح المحتوى الآخر.

بالإضافة إلى نوافذ الفيديو الجديدة، أصبح لدى المستخدمين طريقة جديدة لإرسال الصور التي قد تمنع المستخدمين من ارتكاب خطأ محرج.

فقد عانى المستخدمون كثيرا من عدم قدرتهم على تمييز الأشخاص أو المجموعات الصحيحة التي يودون إرسال الصورة إليهم مما تسبب بالكثير من الحرج عند إرسال الصور بالخطأ.

مع التحديث الجديد سيظهر اسم الشخص أو المجموعة أسفل الشاشة، وكذلك صورة الملف الشخصي بشكل واضح حتى لا يختلط الأمر على المستخدمين.

وكشف موقع وابيتا إنفو النقاب عن هذه التحديثات، وليس من الواضح متى سيكون تنفيذ الترقيات، رغم أنه من المحتمل أن يكون ذلك في وقت لاحق من هذا العام.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

26 سبتمبر 2017

انتهاء أزمة نيمار وكافاني

المزيد

03 أكتوبر 2016

انتهاء أزمة وائل جسار في مطار القاهرة بدفع نسبة من أمواله

المزيد

07 يناير 2017

رئيس حكومة اليمن: انتهاء أزمة السيولة بعد طباعة 200 مليار ريال في روسيا

المزيد

08 أكتوبر 2017

دبلوماسي خليجي يكشف موعد انتهاء "أزمة قطر"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التراث" تنهي المرحلة الخامسة من أعمال ترميم مدينة قلهات الأثرية

المحليات - ثقافة

"السياحة" تطلق حملة توعوية متعددة الوسائط لزوار موسم الخريف في ظفار

عمان - سياحة عمان

6 جهات توقع برنامج تعاون لتأسيس شركات مبتكرة من الكليات التقنية والمهنية

الاقتصاد - محلي

"طيران السلام" يعزز أسطوله بثالث طائرة من "إيرباص"

الاقتصاد - محلي

أكثر من 9.87 ألف جيجاوات في الساعة إنتاج السلطنة من الكهرباء بنهاية أبريل 2019

الاقتصاد - محلي

"القبول الموحد" يعلن نتائج الفرز التجريبي .. الإثنين

المحليات - تعليم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة