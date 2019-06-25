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0.22% ارتفاعا بالتضخم في السلطنة خلال مايو

الثلاثاء 25 يونيو 2019 02:33 م بتوقيت مسقط

0.22% ارتفاعا بالتضخم في السلطنة خلال مايو

مسقط - الرؤية

ارتفعَ مُعدَّل التضخُّم في السلطنة، خلال مايو الماضي، بنسبة 0.22%، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وفق أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، كما شَهِد المعدَّل ارتفاعًا بنسبة 0.17% مقارنة بأبريل الماضي.

ويُعزى ارتفاع مؤشر الأسعار في شهر مايو إلى ارتفاع أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.31%، ومجموعة النقل بنسبة 0.78%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.01%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.99%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.9%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 4.88%.

وانخفضتْ أسعارُ مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.27%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.71%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.29%، وكذلك مجموعة الاتصالات بنسبة 0.48%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.49%، فيما استقرت أسعار مجموعة التبغ.

ومُقارنة بالشهر السابق، ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.17%؛ حيث ارتفعت أسعار مجموعات النقل بنسبة 1.21%، فيما انخفضت أسعار مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.01%، والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.22%، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.18%، والملابس والأحذية بنسبة 0.2%، والاتصالات بنسبة 0.04%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.08%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.01%.، واستقرت أسعار مجموعات الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية والتعليم والصحة والتبغ.

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