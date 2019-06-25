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الفئران تثير ذعر ملكة بريطانيا

الثلاثاء 25 يونيو 2019 01:28 م بتوقيت مسقط

الفئران تثير ذعر ملكة بريطانيا

لندن - الوكالات

قرر المسؤولون في قصر باكنغهام الاستعانة بفريق لمكافحة القوارض، بعد استفحال أعداد الفئران والجرذان، الأمر الذي أصاب الملكة إليزابيث بالهلع.

اتصل المسؤولون في القصر البريطاني بفريق خاص لمكافحة القوارض، بعد زيادة أعداد الجرذان والفئران، وبخاصة بعد مشاهدة جرذ صغير يعبر المطبخ مسرعا.

وذكرت صحيفة "The Sun" البريطانية، أن مشكلة تنامي أعداد الجرذان والفئران لاسيما في المباني القديمة أخذت تشكل خطرا.

وأضافت لصحيفة بأن الموظفين في القصر أصبحوا معتادين على مشاهدة الفئران في الطوابق السفلية والتي تعبر الممرات بسرعة كبيرة، يذكر بأن القصر يعود للعام 1703.

وبحسب الصحيفة البريطانية، قال أحد المتحدثين الرسميين باسم جمعية مكافحة الآفات والحشرات البريطانية بأن القوارض الطويلة الذيل قد اكتسبت مناعة متزايدة ضد السم المستخدم ضدها عادة.

 

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