الثلاثاء, 25 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

برقية تعزية إلى رئيس قبرص

جلالة السلطان يهنئ أمير قطر ورؤساء كرواتيا وسلوفينيا وموزمبيق

الثلاثاء 25 يونيو 2019 08:58 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يهنئ أمير قطر ورؤساء كرواتيا وسلوفينيا وموزمبيق

مسقط - العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السُّمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بمُناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم. ضمنها جلالة السلطان المعظم أطيب تهانيه وأصدق تمنياته لسموه بوافر الصحة والهناء والعمر المديد، سائلًا الله عزَّ وجلَّ أن يعيد على سموه هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق للشعب القطري الشقيق المزيد مما يتطلع إليه من تقدم ورقيّ وازدهار.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة كوليندا كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها، ضمّنها جلالته خالص التهاني وصادق التمنيات لفخامتها ولشعب بلادها الصديق.

وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، تضمنت أطيب تهاني وتمنيات جلالته له وللشعب السلوفيني الصديق.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فيليبي نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمّنها جلالته تهانيه وتمنياته الطيبة لفخامته ولشعب موزمبيق الصديق.

وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- أبقاه الله- برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس نيكوس انستاسيديس رئيس جمهورية قبرص، في وفاة الرئيس القبرصي السابق ديمتريس خريستوفياس. أعرب جلالة السلطان المُعظم فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته والحكومة والشعب القبرصي الصديق.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 يونيو 2015

جلالة السلطان يهنئ أمير قطر ورؤساء سلوفينيا وموزمبيق وكرواتيا

المزيد

24 يونيو 2018

جلالة السلطان يبعث برقيات تهنئة لزعماء قطر وموزمبيق وسلوفينيا وكرواتيا ولكسمبورج

المزيد

27 أبريل 2016

جلالة السلطان يهنئ ملك هولندا ورؤساء سيراليـون وتوجـووجنوب أفريقيا

المزيد

02 يوليو 2015

جلالة السلطان يهنئ حاكم عام كندا ورؤساء بروندي والصومال ورواندا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التراث" تنهي المرحلة الخامسة من أعمال ترميم مدينة قلهات الأثرية

المحليات - ثقافة

"السياحة" تطلق حملة توعوية متعددة الوسائط لزوار موسم الخريف في ظفار

عمان - سياحة عمان

6 جهات توقع برنامج تعاون لتأسيس شركات مبتكرة من الكليات التقنية والمهنية

الاقتصاد - محلي

"طيران السلام" يعزز أسطوله بثالث طائرة من "إيرباص"

الاقتصاد - محلي

أكثر من 9.87 ألف جيجاوات في الساعة إنتاج السلطنة من الكهرباء بنهاية أبريل 2019

الاقتصاد - محلي

"القبول الموحد" يعلن نتائج الفرز التجريبي .. الإثنين

المحليات - تعليم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة