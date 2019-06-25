جلالة السلطان يهنئ أمير قطر ورؤساء كرواتيا وسلوفينيا وموزمبيق

مسقط - العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السُّمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بمُناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم. ضمنها جلالة السلطان المعظم أطيب تهانيه وأصدق تمنياته لسموه بوافر الصحة والهناء والعمر المديد، سائلًا الله عزَّ وجلَّ أن يعيد على سموه هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق للشعب القطري الشقيق المزيد مما يتطلع إليه من تقدم ورقيّ وازدهار.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة كوليندا كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها، ضمّنها جلالته خالص التهاني وصادق التمنيات لفخامتها ولشعب بلادها الصديق.

وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، تضمنت أطيب تهاني وتمنيات جلالته له وللشعب السلوفيني الصديق.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فيليبي نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمّنها جلالته تهانيه وتمنياته الطيبة لفخامته ولشعب موزمبيق الصديق.

وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- أبقاه الله- برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس نيكوس انستاسيديس رئيس جمهورية قبرص، في وفاة الرئيس القبرصي السابق ديمتريس خريستوفياس. أعرب جلالة السلطان المُعظم فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته والحكومة والشعب القبرصي الصديق.