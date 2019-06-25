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بن علوي يستعرض العلاقات مع مسؤول كندي

الثلاثاء 25 يونيو 2019 08:57 ص بتوقيت مسقط

بن علوي يستعرض العلاقات مع مسؤول كندي

 

مسقط - العمانية

استقبل معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بمكتبه أمس، سعادة جون شاريه، الممثل الخاص لرئيس الوزراء الكندي.

وتمَّ خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والأمور ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان على أهمية تطوير هذه العلاقات بما يرقى إلى مستوى تطلعات البلدين. كما تم أثناء المقابلة مناقشة آخر التطورات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان على أهمية الحوار والتعاون في إيجاد الحلول الدبلوماسية لمختلف القضايا، ودعم كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. حضر اللقاء من الجانب العماني عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية، كما حضره من الجانب الكندي أعضاء الوفد المرافق لسعادة الضيف.

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