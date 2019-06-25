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النعماني يناقش تطورات الأوضاع بالمنطقة مع المبعوث الأمريكي لإيران

الثلاثاء 25 يونيو 2019 08:55 ص بتوقيت مسقط

النعماني يناقش تطورات الأوضاع بالمنطقة مع المبعوث الأمريكي لإيران

 

مسقط - الرؤية

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني صباح أمس سعادة براين هوك المبعوث الخاص لشؤون إيران وكبير مستشاري السياسة لوزير الخارجية الأمريكية والوفد المرافق له. وفي بداية المقابلة رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف الذي عبَّر عن سعادته لزيارة السلطنة. وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض مسيرة العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط السلطنة بالولايات المتحدة في كافة المجالات وسبل تطويرها بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، كما تم  التطرق إلى تطورات الأوضاع  التي تشهدها المنطقة حالياً، وعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى السلطنة.

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