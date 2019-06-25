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ناقش "خدمات الأندية الرياضية" و"إطار مشروع قانون الدَّين العام"

"مكتب الدولة" يحيل مقترحي "تنظيم الإعلان" و"تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم" إلى الجلسة العامة

الثلاثاء 25 يونيو 2019 08:55 ص بتوقيت مسقط

"مكتب الدولة" يحيل مقترحي "تنظيم الإعلان" و"تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم" إلى الجلسة العامة



مسقط - الرؤية
عقد مكتب مجلس الدولة أمس، اجتماعه الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المكتب، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة.
وتطرق المكتب إلى مناقشة عدد من الموضوعات، حيث استهل الاجتماع بمناقشة المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول "تنظيم الإعلان". واستضاف المكتب في هذا الصدد المكرم محمد بن حمد المسروري نائب رئيس اللجنة، والمكرم حاتم بن حمد الطائي مقرر اللجنة. ويهدف المقترح إلى تأطير تشريعات ولوائح تنظم وتُراقب الإعلان، وتأطير التصنيفات المختلفة للإعلانات وطرق ووسائل تداولها بالإضافة إلى توحيد المعايير الفنية لمختلف الإعلانات. وقرر المكتب عقب مناقشته للمقترح إحالته إلى الجلسة العامة للمجلس.
واستضاف المكتب أيضًا كلا من: المكرم الدكتور عبدالله بن مبارك الشنفري رئيس لجنة التعليم والبحوث، والمكرم الدكتور راشد بن عبدالله اليحيائي مقرر اللجنة، لمناقشتهما حول المقترح المقدم من اللجنة بشأن "تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم". وتهدف الدراسة إلى تشخيص الواقع الحالي المرتبط بدور التعليم في إكساب المتعلم المهارات العملية اللازمة له للانخراط في سوق العمل، كما تهدف إلى صياغة رؤية أكثر وضوحا لربط التعليم النظري بالجوانب التطبيقية العملية بما يكفل ضمانا أكبر لتحقيق الرسالة الفعلية للتعليم. وأحال المكتب المقترح إلى الجلسة العامة للمجلس.
وناقش المكتب خلال الاجتماع مقترح "إطار ومحددات مشروع قانون الدَّين العام" المقدم من اللجنة الاقتصادية، كما ناقش مرئيات حول "التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن عام 2017" المقدم من اللجنة الاقتصادية الموسعة. واستعرض المكتب المقترح المقدم من اللجنة الاجتماعية حول "واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع"، والذي يأتي في إطار التعريف بأسباب ضعف مستوى الخدمات الموجهة للجمهور العام، ومحدودية قدرة الأندية على استيعاب الشباب في الأنشطة الاجتماعية والثقافية الموازية للأنشطة الرياضية لشغل أوقات فراغهم والعمل على تنمية مهاراتهم الفكرية والسلوكية بالإيجاب، إضافة إلى التعرف على  أسباب قلة الاستثمارات الخدمية التي تدر عائدا مادياً يمكن الاستفادة منه في استدامة أنشطة هذه الأندية.
واطلع مكتب المجلس خلال الاجتماع على تقرير عن زيارة وفد مجموعة الصداقة البرلمانية البولندية العُمانية إلى السلطنة خلال الفترة من 23 إلى 26 إبريل 2019م، إضافة إلى الاطلاع على تقرير متابعة ما تمَّ تنفيذه من القرارات المتخذة في الاجتماع السابق للمكتب، وتقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة بين اجتماع المكتب السابق وهذا الاجتماع.
وتطرق الاجتماع إلى تقييم جلسات المجلس العادية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة المنعقدة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 18 و19 من يونيو 2019م، كما حدّد بنود جدول أعمال الجلسة العادية السادسة عشرة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 9 من يوليو 2019.

 

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