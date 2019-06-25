جامعة مسقط تعلن زيادة فرص التقدم للمنح بمختلف التخصصات

مسقط - الرؤية

أعلنتْ جامعة مسقط عن زيادة عدد المنح الدراسية للعام الدراسي الجديد، في مختلف المستويات، والبدء في استلام طلبات التقدم؛ وذلك مُوَاصلةً لجهودها لتمكين الطلاب من متابعة دراستهم والحصول على أعلى الخبرات الأكاديمية.

وتصلُ قيمة المنح الدراسية لجامعة مسقط إلى 40% للبرامج الجامعية، و25% لبرامج الدراسات العليا، ومن شأن هذه المنح أن تُوفر طريقًا ميسورَ التكلفة للطلاب ذوي القدرات الأكاديمية إلى الدرجات العلمية المزدوجة التي تمنحها جامعة مسقط مع شركاء المملكة المتحدة وجامعة أستون وجامعة كرانفيلد. وعمدتْ جامعة مسقط من خلال المقارنة بأعداد العام الأكاديمي المنصرم، إلى زيادة عدد المنح الدراسية المطروحة لهذا العام لمواكبة ارتفاع أعدد الطلبات الواردة إليها، واستحوذت الدراسات العليا الماجستير على النسبة الأعلى إقبالا.

وتهدفُ جامعة مسقط من خلال المنح المطروحة إلى الأخذ بيد الطلاب المتميزين، والدفع بهم نحو التميز وتعزيز الابتكار والإبداع في مختلف المجالات الأكاديمية، وصولا لدعم توجهات السلطنة ورؤيتها 2040 من خلال تسخير كافة الإمكانيات، والإسهام في استقطاب مختلف الخبرات التي تعمل عليها وزارة التعليم العالي.

وفي هذا الشأن، قالت البروفيسورة يسرى بنت علي المزوغي رئيسة الجامعة: يسعدنا إقبال وتفاعل شريحة واسعة من شباب المجتمع على المنح التي تطرحها جامعة مسقط، وهو دليل على القيمة الأكاديمية الممنوحة والجودة المعمول بها بالشراكة مع جامعات بريطانية عريقة كجامعة كرانفيلد وجامعة أستون، ولا شك أنَّ المنح المطروحة فرصة مواتية للتنافس بين جيل الشباب الباحث عن الابتكار والريادة وخوض تجربة تعليمية مختلفة.

وتتبَّع اللجنة المختصة بجامعة مسقط في هذا الشأن عددًا من المعايير للإشراف على تنفيذ ومتابعة مختلف المراحل، واستيفائها للشروط، مع مراعاة الإضافة التي يقدمها طالب جامعة مسقط في مجال الإبداع والابتكار، وتمثيل الجامعة من خلال أعمال البحث ورفد قطاعات الأعمال مُستقبلا بالخبرات والمهارات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة في مسيرة تطوير السلطنة.

ويتمُّ طلب الحصول على المنح عن طريق تحميل نموذج الطلب الموجود على موقع الجامعة الذي يوضح الخطوات المطلوبة، علمًا بأنه يجب أن يكون المتقدم حاصلا على قبول مشروط من قبل الجامعة والموعد النهائي لتقديم استمارة طلب المنحة هو 15 أغسطس 2019. وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول المنح الدراسية المقدمة والبرامج الأكاديمية بجامعة مسقط يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة.