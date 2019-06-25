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حملة لضبط الباعة المتجولين المخالفين في صلالة

الثلاثاء 25 يونيو 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

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صلالة - الرؤية
نفَّذتْ لجنة الظواهر السلبية -مُمثلة في بلدية ظفار وشرطة عمان السلطانية ووزارة القوى العاملة- حملةً مكثفة على الباعة المتجولين في الأحياء السكنية القديمة بمدينة صلالة، والتي تقوم ببيع منتجاتها من الخضار والمواد الغذائية والسلع المختلفة بطرق عشوائية وبدون ترخيص.
ويأتي هذا التحرُّك نظرًا لعدم خضوع تلك الأنشطة للاشتراطات الصحية ذات الصلة بالصحة العامة والقوانين المنظمة لهذا الجانب المعمول بها في البلدية، وقد تمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء الباعة المخالفين للحد من هذه الظاهرة، وما تسببه من آثار سلبية على صحة المجتمع.
يُشار إلى أنَّ أعمال التفتيش والمراقبة الصحية على الأسواق والمحلات التجارية متواصلة بشكل دوري؛ وذلك لضمان تطبيق الأنظمة والقوانين، وسعيا من بلدية ظفار للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

 

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