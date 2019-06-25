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بلدية عبري تنفذ حملة للحد من انتشار الحيوانات السائبة

الثلاثاء 25 يونيو 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

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عبري - ناصر العبري

نفَّذتْ بلدية عبري حملة للحدِّ من ظاهرة انتشار الحيوانات السائبة؛ وذلك من خلال احتجاز الحيوانات السائبة على الطرق العامة والداخلية نتيجة الأضرار التي تسبُّبها هذه الحيوانات من حوادث مرورية، ودخولها مناطق التشجير في الطرق والممتلكات العامة.

وتتضمَّن الحملة احتجاز الحيوانات ووضعها في الموقع المخصص لها من قبل البلدية، وتهيبُ البلدية بمالكي هذه الحيوانات عدم تركها سائبة في الطرق والتحفظ عليها في الأماكن المخصصة؛ وذلك من أجل سلامتها وسلامة مرتادي الطريق، وتهدف الحملة للحدِّ من ظاهرة الحيوانات السائبة التي تنامت في الفترة الماضية بقرى الولاية، وما شكلته هذه الظاهرة من مخاطر على السلامة المرورية ومستخدمي الطريق.

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