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"الخدمة المدنية" تشارك في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة بأذربيجان

الثلاثاء 25 يونيو 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

"الخدمة المدنية" تشارك في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة بأذربيجان


مسقط - الرؤية
تشارك السلطنة ممثلة في وزارة الخدمة المدنية في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2019 تحت عنوان "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقديم الخدمات والتحول المبتكر والمؤسسات المسؤولة"، وذلك بمدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري، ويمثل الوزارة في هذا المنتدى سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الوزارة لشؤون التطوير الإداري، والشيخ أحمد بن محمد العامري مستشار التخطيط الاستراتيجي.
ويشارك في المنتدى عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، والخبراء، والمختصين بالحوكمة والإدارة من القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم. ويهدف المنتدى إلى نقاش وبحث الأفكار التطويرية حول آلية تطوير عمل الحكومات والمؤسسات والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مؤسسات القطاع العام الفعالة والشاملة لتنفيذ خطة عام 2030 التي لها دور رئيسي في تحقيق الترابط وتماسك السياسات، وتصميم استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية، وتطوير البنية التحتية وتعبئة الموارد، ورصد وتقييم البرامج والمشاريع وأنشطة التنمية العامة، وتزويد الموظفين العموميين بالقدرات اللازمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتقديم خدمات شاملة لخدمة المواطنين بشكل أفضل.
وشهد المنتدى حفل تتويج الفائزين بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2019، والتي تهدف إلى إبراز الدور الذي يلعبه المرفق العام في الحياة العامة، وتجسيد رؤيته وطابعه المهني والاحترافي، واختبار قدرة الحكومات على التنبؤ بالتحديات التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم الإبداع والابتكار، لاسيما في مجال توفير الخدمات العمومية.
يشار إلى أنّه منذ عام 2003، شارك أكثر من 4000 مبادرة عن 82 دولة في جائزة الخدمة العامة للأمم المتحدة وحصلت أكثر من 250 مبادرة على جائزة الخدمة العامة للأمم المتحدة تتراوح بين المشاريع التي توفر التقييم المبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والاستثمار في تنمية مهاراتهم، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتحسين الخدمات الصيدلانية والصحية وتم تكريم الفائزين بجائزة الخدمة العامة للأمم المتحدة في حفل توزيع الجوائز الذي يقام كل عام.

 

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