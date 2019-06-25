"تطبيقية صحار" تثري "الندوة الوطنية الأولى" بأوراق عمل متنوعة

صحار- الرؤية

شاركت كلية العلوم التطبيقية بصحار ممثلة في قسم تقنية المعلومات في الندوة الوطنية الأولى والتي أقيمت في الكلية التقنية العليا مؤخرا تحت رعاية الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني؛ حيث شاركت في هذا الملتقى 15 مجموعة من مختلف الكليات والجامعات و33 بحثا.

وشاركت الكلية بورقتين بحثيتين لخريجي كلية العلوم التطبيقية بصحار؛ حيث شاركت الطالبات حليمة بنت علي المعمري، وسمية بنت أحمد البلوشي، وفاطمة بنت صالح الغيثي، وأفراح بنت عبدالله الغداني بورقة بحثية بعنوان "إنترنت الأشياء في السياحة"، وذلك تحت إشراف الأستاذ المساعد بقسم تقنية المعلومات الدكتورة رشا شاكر عبد الوهاب، وتتمثل فكرة البحث الأول في نظام يساعد المستخدمين في استكشاف السياحة في سلطنة عُمان؛ بحيث تم استخدام تقنية انترنت الأشياء لتزويد السائح بمعلومات على سبيل المثال عدد الزوار المتواجدين في الموقع السياحي، اضافة الى معلومات تخص نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة في هذه المنطقة. كما يقوم الموقع بتزويد السائح بالعديد من الخدمات الأخرى منها معلومات عن الفنادق والمطاعم والمستشفيات ومراكز التسوق. كما يحتوي هذا النظام على خريطة مزودة بمواصفات منسقة بالوان مختلفة تساعد المستخدم للوصول للوجهة السياحية بسهولة.

فيما شاركت في الورقة البحثية الثانية الطالبات: صالحة بنت عبد لله العلوية، وزينب بنت سيف الشحية، وسمية بنت خميس الراسبية، وأسماء بنت ناصر المعمرية، وتتمثل فكرة المشروع حول مراقبة صحة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتتبع حالتهم الصحية بأقل وقت وعن بعد. ويعتمد المشروع على مستشعرين لقياس درجة حرارة المريض ودقات القلب. ويهدف إلى إخطار المريض والطبيب عن طريق الانترنت في حال ارتفعت أو انخفضت درجة حرارة المريض أو دقات قلبه عن المعدل الطبيعي، مما يسهل أخذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت للمحافظة على صحتهم.