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انطلاق الأسبوع العلمي الأول للكلية العسكرية التقنية

الثلاثاء 25 يونيو 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

انطلاق الأسبوع العلمي الأول للكلية العسكرية التقنية

 

مسقط - الرؤية

انطلقت صباح أمس فعاليات الأسبوع العلمي الأول للكلية العسكرية التقنية، وذلك تحت رعاية اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، وبحضور اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجوالسلطاني العماني رئيس مجلس إدارة الكلية العسكرية التقنية.

وتستمر فعاليات الأسبوع حتى 26 يونيو الجاري، وبدأ حفل الافتتاح بكلمة البروفيسور يوجين كويل عميد الكلية، والذي أشاد بالأسبوع العلمي وما يمثله من دور مهم لاكتشاف المواهب والخبرات العلمية. بعد ذلك قدّم مساعد العميد للشؤون الأكاديمية إيجازاً أوضح من خلاله الأنشطة العلمية والبحثية والفعاليات والأنشطة المختلفة التي سيشملها الأسبوع العلمي الأول للكلية.

وبهذه المناسبة، كرّم اللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني راعي الحفل عدداً من المجيدين في الأنشطة العلمية والبحثية من منتسبي الكلية العسكرية التقنية، ثمّ قام والحضور بجولة في المعرض المصاحب للأسبوع العلمي الأول للمشاريع والمعدات والأجهزة والآليات المختلفة، واستمع إلى شرح وافٍ عن جميع الابتكارات العلمية التي تم عرضها، مبدياً ارتياحه للقدرات العلمية التي ظهر بها منتسبو الكلية العسكرية التقنية، حاثاً إياهم على مواصلة الجهد في هذا المجال وضرورة الاستفادة من هذه الابتكارات.

من جهته، قال العقيد الركن جوي (مهندس) محمد بن عزيز السيابي مساعد العميد للشؤون الأكاديمية إن الأسبوع العلمي الأول في الكلية العسكرية التقنية يهدف إلى تعزيز وغرس مبادئ البحث العلمي لدى الطلبة وتدريبهم على الإبداع في حل المعاضل الهندسية، وإيجاد الحلول المناسبة لها في بيئة العمل، وبث روح المنافسة بين موظفي وطلبة الكلية في مجال البحث العلمي والابتكار. وأضاف أنّ الأسبوع يعد فرصة لتكريم الباحثين المجيدين من الأكاديميين والطلبة، وتشجيع الإبداع العلمي لدى الطلبة من خلال إتاحة المجال لهم لعرض مشاريعهم البحثية وتحقيق رؤية الكلية ‏لتكون من بين أفضل الكليات الهندسية بالمنطقة علميا وعمليا.

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