"ذهبي" تطلع الإعلاميين على معايير جودة منتجات "أطياب"

الرؤية – عذراء البكاري

اطلع وفد من الإعلاميين أمس على مصنع شركة أطياب للصناعات الغذائية (مخبز أطياب) أحد استثمارات شركة المطاحن العمانية "ذهبي" التابعة للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة OFIC، حيث قام الإعلاميون بجولة في المصنع تعرفوا من خلالها على مراحل صناعة منتجاته. وقدمت الشركة عرضا مرئيا حول المخبز، وعرضاً توضيحيا حول الزيوت المهدرجة.

ويمتلك المصنع 9 خطوط إنتاج أوتوماتيكية ومزودة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الصناعات الغذائية، إلى جانب مطبخ لإنتاج الوجبات والساندويتشات التي تورد لكبار العملاء، كما يمتلك المصنع وحدة لإنتاج الحلويات الغربية، ومجهز بمختبر مزود بأحدث الأجهزة المعملية التي تستخدم للتحقق من جودة المواد الخام ومواد التعبئة والمنتجات النهائية، إضافة إلى قسم خاص بالبحوث والتطوير لمواكبة التطورات في الصناعة.

ويتميز المصنع بقدرات عالية من البلاست فريزر للتجميد السريع، ولديه نخبة من الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة، ويمتلك محطة لمعالجة وتنقية المياه لأغراض الإنتاج، وكذلك محطات (كهرباء وغاز وديزل)، ووحدة لغسيل وصيانة السيارات والشاحنات الخاصة بالمصنع، كما أنّه مجهز كذلك بسكن خاص للموظفين يستوعب أكثر من 200 موظف.

وتستخدم الشركة أفضل أنواع الزيوت النباتية الخالية من الكوليسترول والدهون المتحوله، وتؤكد مطابقتها للمواصفات العمانية والعالمية - وتخضع لرقابة شديدة عند استلامها بمراجعة شهادات التحاليل الواردة من المورد والتأكد من صحتها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها بالمعامل المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة، ثمّ قبولها وتخزينها تحت شروط صحية دقيقة تضمن سلامتها وجودتها لحين استخدامها فى المنتج لتحقق متطلبات المنتج والمستهلك سواء غذائياً أو صحياً أو حسياً.

ويستخدم مخبز أطياب الشورتننج (زيت النخيل المكرر) وزيت النخيل السائل وزيوت أخرى نباتية المصدر والمارجرين الخالية من أي دهون مهدرجة ودهون متحولة وفقا للشهادات الصادرة من المعامل المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة والتأكيدات الكتابيه من موردي الزيوت الصادرة في هذا الشأن.

وتحرص الشركة على سلامة الأغذية والمخبوزات ومنتجاتها البالغة 300 منتج وتستخدم أفضل أنواع الطحين من شركة المطاحن العمانية، كما أن منتجاتها وكافة خطوطها اوتوماتيكية حديثة دون أن تلسمها الأيدي وتنتج بطاقة إنتاجية كبيرة توزع داخل السلطنة وخارجها لما تتميز به من جودة عالية نالت شهادات الأيزو FSSC 22000و ISO22000و HACCPالعالمية لجودة منتجاتها.