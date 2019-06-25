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بغرض تحسين عمليات الصيانة والتصوير الجوي للكشف عن أضرار البنية الأساسية للميناء

شركة عمانية ناشئة تنفذ أول تجربة لتوظيف تقنيات الطائرات المسيرة في ميناء صحار

الثلاثاء 25 يونيو 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

شركة عمانية ناشئة تنفذ أول تجربة لتوظيف تقنيات الطائرات المسيرة في ميناء صحار

الرؤية – نجلاء عبد العال

نفذت شركة الأفق لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (HAITCH-D) أمس بالتعاون مع شركة ميناء صحار أول تجربة للطائرات المسيرة عن بعد "الدرون" في ميناء صحار بحضور فريق التكنولوجيا في "أسياد" إلى جانب قيادات تنفيذية في موانئ السلطنة، بغرض تحسين أداء عمليات الصيانة والتصوير الجوي للكشف عن أضرار البنية الأساسية للميناء والتي تشمل المرافئ والأرصفة البحرية ومصد اصطدام السفن وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتهدف التجربة إلى قياس إمكانية توظيف الطائرات للقيام بأعمال الصيانة دون تدخل بشري وبالسرعة والكفاءة المطلوبة، في إطار التوجه العام للاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحسين خدمات الموانئ العمانية، حيث سيجري تحليل بيانات وصور الطائرات الموجهة عن بعد باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات الفحص وصيانة البنية الأساسية للموانئ لرفع مستوى الخدمة والأمن والسلامة.

وتأتي التجربة متوافقة مع الجهود المبذولة لتنفيذ الاستراتيجية اللوجستية الوطنية، حيث تعد التقنية اللوجستية إحدى المرتكزات المهمة التي اعتمدت عليها الاستراتيجية، خاصة وأن تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة هي اللاعب الأكبر في تطوير القطاع اللوجستي في السلطنة ويعتمد عليها في تمكين موانئ السلطنة من التحول إلى موانئ ذكية تتسم عملياتها بالسرعة مع مراعاة الجودة وتخفيض التكاليف.

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