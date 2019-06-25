رئيسة البنك الوطني ضمن قائمة أفضل 10 قيادات نسائية



مسقط – الرؤية

حلت السيدة روان بنت أحمد آل سعيد، رئيسة مجلس إدارة البنك الوطني العُماني، في المرتبة الثامنة على قائمة "أفضل القيادات النسائية" ضمن جوائز الأعمال الإسلامية التجارية والمالية من جامعة كامبريدج لعام 2019. وقد مُنحت الجائزة ضمن جوائز WOMANi 2019 أحد برامج تمكين المرأة من خلال اختيار أفضل 300 امرأة مؤثرة في كل من أوروبا وإفريقيا ودول الشرق الأوسط وجنوب آسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا للاحتفاء بإنجازاتهن المتميزة في القطاع المصرفي.

واستند تقييم القيادات النسائية الفائزة وفقا لثلاثة معايير، تشمل الكفاءة المهنية لتطبيق أفضل المهارات الإدارية والقيادية في المؤسسة، والرؤية والتَمَكُّن والبصيرة، والمسيرة المهنية والأداء الوظيفي حتى الوقت الحالي.

وقالت السيدة روان بنت أحمد آل سعيد، رئيس مجلس الإدارة للبنك الوطني العُماني: شرف كبير لي للفوز بهذا التقدير ضمن قائمة طويلة من النساء القادة على مستوى دولي. وأثق أنه سيكون له دور كبير في زيادة مستوى الوعي حول الدور المهم لتواجد النساء العاملات في المجالات المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم. ومن دواعي الفخر أن أكون بين النساء العُمانيات اللواتي تساههمن بكافة جهودهن لتحقيق المزيد من التقدم والتطور لأنفسنا وللسلطنة ككل. كما أننا نضع مثالاً يُحتذى به أمام العالم عن ثقافة تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء للمساهمة بتقدم وازدهار هذا الوطن المعطاء.

وقال السيد وصفي جمشيد آل سعيد، الرئيس التنفيذي بالوكالة بالبنك الوطني العُماني: تمتلك السيدة روان صفات قيادية ساهمت في نجاحها، كما تُعد مثالاً عمانياً ناجحاً للنساء العُمانيات الأخريات لكي يتبعن نفس المنوال. ونحن في البنك، نكرس كل جهودنا لتمكين المرأة العُمانية وتعزيز دورها القيادي داخل وخارج البنك. كما أننا نفخر بأن نسبة الموظفات النساء تشكّل 40% من إجمالي موظفي البنك.

ويواصل البنك الوطني العُماني رعاية ودعم القيادات النسائية في مختلف جوانب الحياة. وكجزء من هذه المهمة، يشجع البنك تطوير الموظفات من خلال مبادرات فريدة تسعى إلى تعزيز مهاراتهن وتوجيههن لمواجهة كافة الصعوبات التي تقف أمامهن. وقد أطلق البنك عدداً من المبادرات والبرامج المخصصة لدعم المرأة من ضمنها مبادرة Women@NBO التي تهدف إلى تشجيع وتدريب وتطوير الكوادر النسائية في البنك لضمان تحقيقهن النجاح والتطور في حياتهن الشخصية والمهنية.