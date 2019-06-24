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منتجع "أليلا" يرفد مكتبة الطفل بقصص "الجبل الأخضر صديق النجوم"

الإثنين 24 يونيو 2019 08:17 م بتوقيت مسقط

منتجع "أليلا" يرفد مكتبة الطفل بقصص "الجبل الأخضر صديق النجوم"

نزوى- الرؤية

 

أصدر منتجع أليلا الجبل الأخضر مجموعة قصصية للأطفال بعنوان "الجبل الأخضر صديق النجوم" وذلك بالتعاون مع مؤسسة جرين روم.

ويأتي الكتاب بنسختيه العربية والإنجليزية في إطار المساهمة المجتمعية لمنتجع أليلا الجبل الأخضر، أحد المبادرات الداعمة للقطاع السياحي في السلطنة بشكل عام وفي الجبل الأخضر بشكل خاص. حيث يقدم الكتاب تجربة عميقة للسياح الصغار من خلال القصص المستوحاة من حياة سكان الجبل الأخضر ونشاطاتهم الاقتصادية ومهنهم، والمنتجات والمزروعات التي يمتاز بها الجبل الأخضر وفي مقدمتها الورد وكيفية قطافه وتحويله لمنتج ذي قيمة كبيرة، إلى جانب الأساطير المتداولة في شعاب الجبل الأخضر والتي تم حبكها بطريقة مشوقة للأطفال.

ويحتوي الكتاب على خمس قصص للأمكنة، منها أربع قرى هي قرية حيل اليمن، وقرية الشريجة، وقرية العين، وقرية السوجرة، بينما تتخذ القصة الأخيرة منتجع أليلا مسرحا لها.

تميزت قصص المجموعة بقلة الشخصيات المحركة للأحداث؛ حتى لا يتشتت انتباه القارئ الصغير، وتمكينه من الإبحار مع عالمها، فشخصيات المجموعة هما طفلان عمانيان وأجنبي تنشأ بينهم صداقة قوية تجعلهم يجوبون قرى ومناطق الجبل الخضر ليتعرفوا عليها ويعرفوا الآخرين بأحلامهم وأمنياتهم.

الكتاب يركز على استحضار عبق التاريخ والمكان في قرى ومناطق الجبل الأخضر، وإظهار بعض الجوانب الثقافية والاجتماعية في القصص حتى يتعرف الطفل العماني على تاريخه ويستكشف الطفل الزائر جزءًا من الحضارة العمانية.

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