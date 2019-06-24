الإثنين, 24 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. الصفحات المتخصصة
  3. سيارات
  4. عرض الخبر

استدعاء 1444 سيارة "سوبارو"

الإثنين 24 يونيو 2019 08:17 م بتوقيت مسقط

استدعاء 1444 سيارة "سوبارو"

 

 

مسقط - الرؤية

أطلقتْ الهيئة العامة لحماية المستهلك -وبالتعاون مع المشاريع العمانية الخليجية- حملة استدعاء لعدد 1444 سيارة سوبارو.

وتمَّ استدعاء عدد 374 مركبة من نورع سوبارو فوريستر طرازات 2013-2015 اعتماداً على أرقام الشاصي من (JF2SJ95C0DG022219) إلى (JF2SJ98DXFG198993)، و236 مركبة من نوع أمبريزا ذات 4 أبواب طرازات 2008-2016 اعتماداً على أرقام الشاصي من (JF1GE35C29G004839) إلى (JF1GE92D8AG012772)، وعدد 810 مركبات من نوع أمبريزا إكس طرازات 2012-2016 اعتماداً على أرقام الشاصي من (JF1GJ11C2CG002053) إلى (JF1GJ24DXGG116821)، كما تمَّ استدعاء 24 مركبة من نوع دبليوار إكس طرازات 2011-2014؛ اعتماداً على أرقام الشاصي من (JF1GV91D7BG013916) إلى (JF1GV82K2EG022311).

ويأتي هذا الاستدعاء بسبب أن غاز السيليكون الموجود في المركبة في تكوين عدة منتجات؛ مثل: المنعمات والماسحات الرطبة والديكور وغيرها قد يتسرب إلى غلاف مفتاح إضاءة المكابح؛ مما يؤدي لاختلال عملية التوصيل والتي في حالة حدوثها قد تظهر بعض الإشارات كعمل إضاءة مصباح ديناميكا المركبة، وعدم عمل مصباح إضاءة المكابح، وعدم تحرك عصا تغيير ناقل الحركة من وضع التوقف، وعليه ستقوم الشركة باستبدال مفتاح إضاءة المكابح في المركبات المتأثرة بأخرى معالجة.

وتؤكَّد هذه الاستدعاءات على الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية، بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة؛ بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 أبريل 2016

حملة استدعاء لـ 336 سيارة "سوبارو ليجاسي"

المزيد

09 مايو 2016

حملة استدعاء لـ 55 سيارة "سوبارو ليجاسي تريبيكا"

المزيد

18 يناير 2017

استدعاء 253 سيارة "سوبارو" لخلل بمضخة حقن الهواء

المزيد

07 أكتوبر 2015

حملة استدعاء لـ 204 سيارات "سوبارو- فورستر "

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التراث" تنهي المرحلة الخامسة من أعمال ترميم مدينة قلهات الأثرية

المحليات - ثقافة

"السياحة" تطلق حملة توعوية متعددة الوسائط لزوار موسم الخريف في ظفار

عمان - سياحة عمان

6 جهات توقع برنامج تعاون لتأسيس شركات مبتكرة من الكليات التقنية والمهنية

الاقتصاد - محلي

"طيران السلام" يعزز أسطوله بثالث طائرة من "إيرباص"

الاقتصاد - محلي

أكثر من 9.87 ألف جيجاوات في الساعة إنتاج السلطنة من الكهرباء بنهاية أبريل 2019

الاقتصاد - محلي

"القبول الموحد" يعلن نتائج الفرز التجريبي .. الإثنين

المحليات - تعليم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة