استدعاء 1444 سيارة "سوبارو"

مسقط - الرؤية

أطلقتْ الهيئة العامة لحماية المستهلك -وبالتعاون مع المشاريع العمانية الخليجية- حملة استدعاء لعدد 1444 سيارة سوبارو.

وتمَّ استدعاء عدد 374 مركبة من نورع سوبارو فوريستر طرازات 2013-2015 اعتماداً على أرقام الشاصي من (JF2SJ95C0DG022219) إلى (JF2SJ98DXFG198993)، و236 مركبة من نوع أمبريزا ذات 4 أبواب طرازات 2008-2016 اعتماداً على أرقام الشاصي من (JF1GE35C29G004839) إلى (JF1GE92D8AG012772)، وعدد 810 مركبات من نوع أمبريزا إكس طرازات 2012-2016 اعتماداً على أرقام الشاصي من (JF1GJ11C2CG002053) إلى (JF1GJ24DXGG116821)، كما تمَّ استدعاء 24 مركبة من نوع دبليوار إكس طرازات 2011-2014؛ اعتماداً على أرقام الشاصي من (JF1GV91D7BG013916) إلى (JF1GV82K2EG022311).

ويأتي هذا الاستدعاء بسبب أن غاز السيليكون الموجود في المركبة في تكوين عدة منتجات؛ مثل: المنعمات والماسحات الرطبة والديكور وغيرها قد يتسرب إلى غلاف مفتاح إضاءة المكابح؛ مما يؤدي لاختلال عملية التوصيل والتي في حالة حدوثها قد تظهر بعض الإشارات كعمل إضاءة مصباح ديناميكا المركبة، وعدم عمل مصباح إضاءة المكابح، وعدم تحرك عصا تغيير ناقل الحركة من وضع التوقف، وعليه ستقوم الشركة باستبدال مفتاح إضاءة المكابح في المركبات المتأثرة بأخرى معالجة.

وتؤكَّد هذه الاستدعاءات على الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية، بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة؛ بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.