8 آلاف ريال غرامة مالية ضد مخالفين لـ"حماية المستهلك"

مسقط - الرؤية

أصدرتْ المحكمة الابتدائية بمسقط حكمًا قضائيًّا ضد مخالفين اثنين لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 قضى بالإدانة وغرامات مالية بلغ إجماليها 8 آلاف ريال عماني.

وتتلخَّص وقائع القضية في تلقِّي ديوان عام الهيئة العامة لحماية المستهلك بمحافظة مسقط شكوى من أحد المستهلكين؛ أفاد فيها بشرائه مركبة من إحدى المؤسسات التجارية، وبعد استخدامه للمركبة ظهرت بعض الأعطال فيها، وهو ما دفعه للتوجه للمؤسسة لإصلاحها، ولكن الأعطال استمرت في الظهور على الرغم من محاولة المؤسسة إصلاحها أكثر من مرة، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للهيئة حيث قامت باتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وبعد اكتمال ملف القضية، تمَّت إحالته إلى الجهات القضائية المختصة التي قضت بدورها بإدانة المتهمين بجنحة عدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة، وقضت بمعاقبة كل منهما بغرامة مالية بلغت 4 آلاف ريال عماني، وإلزامهما متضامنين بمصاريف الدعوى العمومية على النحو الوارد بيانه بالأسباب وبرفض المطالبة المدنية بحالتها.