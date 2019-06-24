الإثنين, 24 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"غرفة شمال الباطنة" تناقش التعاون مع "صحار الصناعية"

الإثنين 24 يونيو 2019 08:16 م بتوقيت مسقط

"غرفة شمال الباطنة" تناقش التعاون مع "صحار الصناعية"

صحار - الرؤية

التقى عبدالله بن علي الشافعي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة، بمكتبه، صباح أمس، المهندس عبدالله بن سالم الكعبي مدير عام منطقة صحار الصناعية التابعة لـ"مدائن"، وتمَّ خلال اللقاء بحث سبل تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك.

وأشاد رئيس فرع الغرفة بدور منطقة صحار الصناعية ومساهمتها الفاعلة في دعم القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة بذل المزيد لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الفرص المتوفرة بمنطقة صحار الصناعية؛ بما يُلبي تطلعات أصحاب الأعمال ويعزز مناخ الاستثمار.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 أبريل 2015

لجنة الموارد البشرية بـ"غرفة شمال الباطنة" تناقش خططها المستقبلية

المزيد

28 مايو 2015

"غرفة شمال الباطنة" تناقش تذليل معوقات تطوير القطاع السياحي

المزيد

30 أبريل 2015

"غرفة شمال الباطنة " تناقش تطوير "بوابة الأعمال" وتنظيم معرض للابتكار

المزيد

12 فبراير 2018

"غرفة شمال الباطنة" تناقش آليات النهوض بالقطاع الخاص

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التراث" تنهي المرحلة الخامسة من أعمال ترميم مدينة قلهات الأثرية

المحليات - ثقافة

"السياحة" تطلق حملة توعوية متعددة الوسائط لزوار موسم الخريف في ظفار

عمان - سياحة عمان

6 جهات توقع برنامج تعاون لتأسيس شركات مبتكرة من الكليات التقنية والمهنية

الاقتصاد - محلي

"طيران السلام" يعزز أسطوله بثالث طائرة من "إيرباص"

الاقتصاد - محلي

أكثر من 9.87 ألف جيجاوات في الساعة إنتاج السلطنة من الكهرباء بنهاية أبريل 2019

الاقتصاد - محلي

"القبول الموحد" يعلن نتائج الفرز التجريبي .. الإثنين

المحليات - تعليم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة