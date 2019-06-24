"غرفة شمال الباطنة" تناقش التعاون مع "صحار الصناعية"

صحار - الرؤية

التقى عبدالله بن علي الشافعي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة، بمكتبه، صباح أمس، المهندس عبدالله بن سالم الكعبي مدير عام منطقة صحار الصناعية التابعة لـ"مدائن"، وتمَّ خلال اللقاء بحث سبل تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك.

وأشاد رئيس فرع الغرفة بدور منطقة صحار الصناعية ومساهمتها الفاعلة في دعم القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة بذل المزيد لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الفرص المتوفرة بمنطقة صحار الصناعية؛ بما يُلبي تطلعات أصحاب الأعمال ويعزز مناخ الاستثمار.