السلطنة تستضيف ملتقى "التجانس الآسيوي للأجهزة الطبية".. 11 نوفمبر

مسقط - الرؤية

تستضيف السلطنة، مُمثلة في وزارة الصحة، المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية، خلال الفترة من 11-14 نوفمبر من العام الجاري الملتقى الرابع والعشرين لمجموعة التجانس الآسيوي للأجهزة والمستلزمات الطبية.

وقال الدكتور محمد بن حمدان الربيعي مدير عام الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة إن مجموعة التجانس الآسيوي منظمة إقليمية تعمل على تعزيز الحوار وتبادل المعلومات بين السلطات الرقابية والشركات المصنعة للأجهزة والمستلزمات الطبية. وأضاف الربيعي أن الملتقى يهدف إلى دراسة وإيجاد الأساليب الكفيلة بتحقيق التجانس الخاص بنظم الرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية في قارة آسيا مع الاتجاهات العالمية. وتابع مدير عام الصيدلة والرقابة الدوائية أن الملتقى سيناقش عددا من المحاور المهمة في النظم الرقابية على الأجهزة والمستلزمات الطبية، والعمل على تأكيد جودتها وكفاءتها وسلامتها بما يُعزز ويرتقي بجودة خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها البلدان المشاركة، وكذلك قطع الطريق على الجهات التي تعمل على تصنيع أجهزة ومستلزمات مزيفة أو مقلدة بغرض الربح المادي دون مراعاة لخطورة هذا الأمر وأثره السلبي على حياة البشر، والتعريف بالمخاطر التي قد تنجم جراء فشل تلك الأجهزة والمستلزمات عن أداء المهام التي صُممت لأجلها سواء كان في تشخيص الأمراض أو معالجتها أو مكافحتها.

وأعرب الربيعي عن أمله في أن يُسهم الملتقى في تحديد الطرق والوسائل المثلى لتدريب مقدمي الرعاية الصحية على كيفية الاستخدام السليم للأجهزة والمستلزمات والمنتجات الطبية بما يكفل تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا وتقدمها في سلسلة العمل الصحي، وكذلك رفع درجة الوعي لدى الكوادر الصحية بأهمية وكيفية رصد المشاكل المرتبطة باستخدام هذه المنتجات، وتعريف سلطات الرقابة الصحية بما يليها من خطوات وإجراءات لمنع حدوث أية مشاكل أو التقليل من حدة الآثار الناجمة جراء استخدامها.

ومن المتوقع مشاركة نحو 300 متخصص في هذا الملتقى، يمثلون 31 دولة أعضاء من المجموعة الآسيوية، إضافة إلى مشاركين آخرين من عدد من الدول الأوروبية والأفريقية والأمريكية.