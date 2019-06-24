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التوبي يشيد بجهود تحقيق الأهداف البيئية

استعراض خطط الرقابة البيئية على المنشآت وتكثيف جهود حماية الحياة الفطرية

الإثنين 24 يونيو 2019 08:13 م بتوقيت مسقط

استعراض خطط الرقابة البيئية على المنشآت وتكثيف جهود حماية الحياة الفطرية

 

مسقط - الرؤية

ترأس معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية الاجتماع الدوري الذي عقد أمس، بحضور سعادة وكيل الوزارة والمديرين العامين ومديري الإدارات بالمحافظات ومديري الدوائر.

واستهل معاليه الاجتماع بكلمة شكر فيها الحضور على الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف التي تسعى الوزارة إليها والتي من أهمها تجويد العمل وسرعة الإنجاز، داعياً إلى مضاعفة الجهد لمزيد من الإنجازات. وشهد الاجتماع مناقشة سير العمل في كافة القطاعات بالوزارة والوقوف على خُطط الرقابة البيئية على المنشآت، وإيجاد آليات مناسبة لتكثيف الرقابة والتوعية البيئية لحماية الحياة الفطرية من التعدي، كما تم استعراض برامج الإدارات وخطط تفتيش المنشآت المصرح لها بيئياً والخطوات التي تقوم بها الوزارة في وقف استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وقدم المختصون أثناء الاجتماع عرضين مرئيين؛ حيث تم تناول دور الوزارة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والسياسات البيئية الوطنية لقطاع الطاقة. واختتم معاليه الاجتماع داعياً كافة المسؤولين بالوزارة إلى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعمل البيئي في السلطنة.

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