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مجريات التمرين تؤكد قدرة قوة أمن مسندم على العمل في مختلف التضاريس الوعرة

الجيش السلطاني العماني يواصل تنفيذ التمرين المشترك "جبل شمس 2" في إيطاليا ضمن جهود رفع الكفاءة

الإثنين 24 يونيو 2019 08:12 م بتوقيت مسقط

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◄ المقدم الركن علي السلماني: مهمتنا الأساسية الدفاع عن حياض الوطن

◄ القائد الإيطالي: الجنود العمانيون محترفون ومتميزون جدا ويتمتعون بدرجة عالية من الانضباط

 

 

مسقط - الرؤية

يُواصل الجيش السلطاني العُماني ممثلاً في عناصر من قوة أمن مسندم التابعة لقطاع مسندم مع كتيبة المشاة الجبلية التاسعة بالجيش الإيطالي تنفيذ فعاليات التمرين العماني الإيطالي المشترك "جبل شمس 2"، وذلك في مناطق التمرين (مونتي ستابيتا) التابعة للجيش الإيطالي بمدينة لاكويلا بجمهورية إيطاليا الصديقة.

ويشمل التمرين المشترك (جبل شمس 2) العديد من الفعاليات والأنشطة التدريبية في العمليات العسكرية المشتركة، والتي تُعزز من إدامة المستويات العالية في الأداء والكفاءة والجاهزية القتالية لدى المشاركين في التمرين.

وقد أكدت مجريات وأحداث التمرين على مدى كفاءة وقدرة القوة المشاركة في مسرح العمليات في مختلف الظروف والتضاريس الوعرة مما يعكس بجلاء مستوى التدريب والتأهيل العاليين، كما يعد التمرين فرصة سانحة وتربة خصبة لجميع المشاركين من الجانبين لتبادل الخبرات والمعلومات والمعارف العسكرية المشتركة.

ويأتي تنفيذ التمرين المشترك (جبل شمس 2) امتداداً لنسخته السابقة (جبل شمس 1) والتي أقيمت فعالياتها في أراضي السلطنة عام 2016م، وقد تم إعداد المشاركين في التمرين إعداداً ميدانياً بما يتناسب مع متطلبات ومجريات هذا النوع من التمارين تحقيقاً للكفاءة التدريبية، لاسيما في تنفيذ تكتيكات العمليات في المناطق الجبلية ليتواكب مع مجريات وفعاليات التمرين والذي سيختتم ببيان عملي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى مراعاة للدراسات التدريبية على العمليات في المناطق الجبلية.

وقال المُقدم الركن علي بن هلال السلماني قائد قوة أمن مسندم بالجيش السلطاني العماني: "يعد التدريب أهم العناصر التي ترتكز عليها قوات السلطان المسلحة لتنفيذ مهمتها الأساسية في الدفاع عن حياض الوطن العزيز بالتضحية بالغالي والنفيس لحفظ أمنه واستقراره، وبهذا المبدأ تكمن أهمية التمارين المشتركة، الأمر الذي يؤكد حرص قيادة الجيش السلطاني العماني واهتمامها بتنفيذ سلسلة التمارين المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، والتي من شأنها أن تزيد من تبادل واكتساب الخبرات والمعارف بين المشاركين، وصولاً إلى تحقيق الأهداف التدريبية والعملياتية المُتوخاة".

ومن الجانب الإيطالي تحدث المقدم باولو ساندري قائد كتيبة المشاة الجبلية التاسعة في الجيش الإيطالي قائلاً: "إنه من الفخر والشرف أن نستضيف عناصر من الجيش السلطاني العماني في هذا التمرين المشترك، فالجنود العمانيون محترفون ومتميزون جداً ويتمتعون بدرجة عالية من التدريب والانضباط وهم خير مثال يحتذى به، ونسعى أن تسنح الفرصة المواتية للجانبين للوصول إلى المعرفة التامة بالحروب الجبلية والإلمام بالتكتيكات لعناصر المشاة والهندسة وتبادل الخبرات بين المشاركين العمانيين والإيطاليين، وهذا التمرين يحظى باهتمام كبير وعلى أعلى المستويات؛ حيث يعد تنوع البيئات التي يتم التدرب فيها أحد أهم أهداف التمرين، وأتمنى أن يحظى كلا الجانبين بالاستفادة التامة، وأن تحظى كتيبة المشاة الجبلية التاسعة بفرصة المشاركة في التمرين القادم في سلطنة عُمان".

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