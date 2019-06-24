رئيس بلدية ظفار يرعى افتتاح مؤتمر صلالة لعلم النفس .. 24 يوليو

صلالة - الرؤية

يرعى سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار انطلاق أعمال "مؤتمر صلالة لعلم النفس"، يومي 24 و25 يوليو المُقبل لعام 2019 بقاعة ظفار للمؤتمرات بمنتجع كراون بلازا صلالة.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 10 دول خليجية وعربية وخبراء ومختصون وأخصائيون والمهتمون بعلم النفس من السلطنة وخارجها. ويُقام المؤتمر بتنظيم من مركز ترابط للمؤتمرات وبشراكة استراتيجية مع مركز الأمم المتحدة للإعلام ومجلس البحث العلمي وذلك ضمن فعاليات ومناشط مهرجان صلالة السياحي. ويهدف المؤتمر الذي تتواصل أعماله للعام الثالث على التوالي لإبراز أثر الجهود العلميَّة الحديثة في التربية وعلم النفس، وإلى استشراف معالم التَّحديات التي يمر بها علم النفس، والإفادة من التَّجارب والخبرات في علم النفس. ويتضمن المؤتمر عرض التَّجارب النَّاجحة في العلوم التربوية والنفسية، وتبادل الخبرات البحثية والعلمية في مجال علم النفس. ومن المُقرر أن يتناول المؤتمر في نسخته الثالثة لهذا العام 4 محاور رئيسية؛ وهي الوقاية من الاضطرابات النفسية، والتوجيه والإرشاد النفسي، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتحليل الشخصية. ويشهد اليوم الأول عقد ثلاث جلسات علمية، وفي اليوم الثاني سيتم تنظيم ورشتين؛ الأولى علمية يقدمها الدكتور أيوب الأيوب من دولة الكويت بعنوان "جولة في نظريات ونماذج الشخصيات السوية"، فيما تحمل الورشة الثانية عنوان "كيفية التعامل مع الصراعات والصدمات النفسية"، ويقدمها الدكتور أحمد عبداللطيف بيت عامر رئيس وحدة الطب النفسي بمستشفى جامعة السلطان قابوس.

يشار إلى أنَّ المؤتمر ينعقد بدعم إعلامي من جريدة الرؤية وشركة مرسال وشركة الشاشة السينمائية وشركة العدسة السينمائية وقناة الظفارية وشبكة أخبار ظفار وفعاليات ظفار.