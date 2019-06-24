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السلطنة تشارك في انتخاب المدير العام الجديد لمنظمة الفاو

الإثنين 24 يونيو 2019 08:09 م بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في انتخاب المدير العام الجديد لمنظمة الفاو

 

مسقط - الرؤية

تشارك السلطنة في الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٩ يونيو. ويترأس وفد الوزارة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة، بعضوية المستشارة نصراء بنت سالم الهاشمية من سفارة السلطنة في إيطاليا، والدكتور علوي بن سالم آل حفيظ مدير عام الثروة السمكية بمحافظة ظفار، والدكتور حمود بن درويش الحسني مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية، ورحمة بنت ناصر الحجرية رئيسة قسم المنظمات الدولية بدائرة التعاون الدولي، وفاديا الجمل منسقة فنية للمنظمات الدولية في منظمة الفاو.

وحضر المؤتمر ممثلو ١٩١ دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، وانتخبت أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة معالي الدكتور تشو دونغ يو مديراً عاماً لمنظمة الفاو لمدة ٤ سنوات حتى ٢٠٢٣ قابلة للتجديد لولاية ثانية، خلفا لمعالي الدكتور جوزيه غرازيانو دا سيلفيا المدير العام الحالي لمنظمة الفاو، ويتسلم المدير العام الجديد مهام عمله مطلع أغسطس.

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