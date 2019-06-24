0.334% تراجعا بمؤشر سوق مسقط .. و66% زيادة في إجمالي قيم التداول

الرؤية – مريم البادية

انخفض المُؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس، إلى مستوى 3911 نقطة تقريباً؛ بخسارة 13 نقطة، بنسبة 0.334% مقارنة مع مستوى إغلاقه السابق. وانخفض مؤشر العائد الكلي بنفس النسبة تقريبًا ليصل إلى 4160 نقطة.

وشهدت جلست أمس ارتفاعًا في قيم التداول؛ حيث بلغ مستواها 1.330 مليون ريال وبنسبة ارتفاع 66% عمَّا كانت عليه في الجلسة السابقة، والتي وصلت خلالها إلى 0.802 مليون ريال. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.022 في المئة، وبلغت ما يقارب 18 مليار ريال.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 66 ألف ريال وبنسبة 5 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 236 ألف ريال وبنسبة 18 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 170 ألف ريال عماني وبنسبة 13 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6331 نقطة منخفضاً 16 نقطة وبنسبة 0.26 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4631 نقطة منخفضًا 36 نقطة وبنسبة تغير 0.77 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1926 نقطة منخفضا 12 نقطة وبنسبة تغير 0.62 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 539 نقطة منخفضًا نقطتين وبنسبة 0.33 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 43 شركة، ارتفعت منها 4 شركات وانخفضت 21 شركة، فيما استقرت أسعار 18 شركة، وتم التداول في 1,329,889 مليون سهم، بعدد 342 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 24 في المئة. وتصدر سهم أعلاف ظفار قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.117 ريال وبنسبة صعود 9 في المئة، فيما حلَّ سهم صحار للطاقة في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.101 ريال وبنسبة تغير 10 في المئة. واعتلى سهم بنك ظفار صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 460,269 ألف ريال وبنسبة 35 في المئة. وتصدر السهم نفسه أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 3,287,636 سهم وبنسبة 34 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 1,264,081 ريال وبنسبة 95 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 3,195 ألف ريال وبنسبة 0.24 في المئة. وبلغ شراء العرب 6,657 ريال وبنسبة 0.50 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 55,956 ريال وبنسبة 4 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 1,094,116 ريال وبنسبة 82 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 69,502 ألف ريال وبنسبة 5 في المئة، وبلغ بيع العرب 107,753 ريال وبنسبة 8 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 58,518 ريال وبنسبة 4 في المئة.