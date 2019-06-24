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"عمان العربي" يستعد لافتتاح مختبر للابتكار بالاستفادة من خبرات بريطانية وأمريكية

الإثنين 24 يونيو 2019 08:05 م بتوقيت مسقط

"عمان العربي" يستعد لافتتاح مختبر للابتكار بالاستفادة من خبرات بريطانية وأمريكية

مسقط - الرؤية

يستعدُّ بنك عُمان العربي لافتتاح مختبر الابتكار، الأول من نوعه في السلطنة؛ حيث سيقدم عند افتتاحه خدمات الإشراف والمتابعة الشخصية وورش العمل المتخصصة وأفضل الخبراء في المجال؛ ليستفيد من خبرتهم طلاب السلطنة وموظفو البنك، إلى جانب شركات التقنيات المالية المحلية والإقليمية والعالمية.

وبهدف ضمان تنفيذ أفضل الممارسات عند إنشاء المختبر، زار عدد من موظفي الإدارة العليا بالبنك أفضل مختبرين للابتكار على مستوى العالم؛ وهما: مختبر باركليز رايز في لندن بالمملكة المتحدة، ومختبر هارفارد للابتكار في ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية. وخلال الزيارة الأخيرة لمختبر هارفارد، حَضَر وفد بنك عمان العربي برنامجًا استمرَّ لمدة يومين بعنوان "الإستراتيجية والابتكار".

وتألَّف الوفد الذي زار مختبر باركليز رايز من: رئيسة الابتكار لين الأتاسي، ورئيس تقنية المعلومات ستيفن ديفيد ويتيكر. فيما ضمَّ الوفد الذي زار مختبر هارفارد للابتكار: الرئيس التنفيذي للبنك رشاد المسافر، ورئيسة مجموعة العمليات المصرفية أسماء الزدجالية، ورئيسة الابتكار لين الأتاسي.

وقال رشاد المسافر: ندرك أن الاهتمام بالابتكار هو مفتاح نجاحنا في تقديم الخدمات، ومع تغيُّر المجتمع وتوقعاته، فإنَّ دورنا هو استباق هذه التغييرات والمطالب التي ستتبعها. وسيُسهم مختبر الابتكار لدينا في دفع وقيادة هذه العملية وتقديم خدمة عملاء فائقة في الوقت الحاضر والمستقبل. وتتجلَّى أهمية هذه البرامج ليس فقط في السعي نحو الابتكار، بل في الاستفادة من رواد هذه الصناعة. ونأمل من خلال إنشاء مختبر الابتكار توفير مساحة تستقطب المواهب المحلية ممن لديهم أفكار مبتكرة وجديدة من شأنها أن تعيد تعريف تجربة عملائنا المصرفية.

من جانبها، قالت لين الأتاسي: تعتمد ثقافة الابتكار المنتجة على انتقاء الأفراد المناسبين والبيئة المناسبة. ويعد مختبرا هارفارد وباركليز ضمن أفضل مختبرات الابتكار الرائدة على مستوى العالم؛ لهذا نسعى لاستلهام أفكار متميزة من هذين المختبرين الرائدين لنتمكن من خلق قيمة فريدة لعملائنا وموظفينا والمجتمع ككل. وسيتضمَّن مُختبر الابتكار التابع لبنك عمان العربي برامج مُعدَّة خصيصَا لتسريع الابتكار من خلال التعاون والمشاركة.

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