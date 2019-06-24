"طيران السلام" يعزز أسطوله بثالث طائرة من "إيرباص"

مسقط - الرؤية

أضافَ طيران السلام طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo إلى أسطوله المتنامي، وهي ثالث طائرة من الطراز نفسه تتسلَّمها الشركة منذ ديسمبر 2018. ويعدُّ الطراز تحديثا لطائرة إيرباص الكلاسيكية من طراز A320 الأفضل مبيعا، التي تتناسب مواصفاتها مع معايير طيران السلام، وتتميَّز الطائرة بممرات رحبة ومساحات تخزين أوسع لتمنح الضيوف مستوى متميز من الراحة خلال السفر.

وقال الكابتن محمد أحمد الرئيس التنفيذي لطيران السلام: منذ انطلاق أعمالنا، ولطالما كُنا سبَّاقين في تقديم كل ما هو عصري وجديد في خدماتنا، ونفتخر بأنفسنا كأول ناقل جوي بالسلطنة يمتلك طائرات من طراز إيرباص A320neo التي تتسم بكفاءتها العالية ومزاياها الحديثة؛ مما يجعل منها إضافة قيمة لأسطولنا. ولا شك أنَّ هذه الخطوة ستتيح الفرصة أمامنا لتزويد ضيوفنا باختيارات سفر أكثر تنوعاً وبخدمات أفضل تلبي متطلباتهم مع الحفاظ على أعلى المعايير التي يتوقعونها من طيران السلام، ويُسعدنا أن نسرد سطراً جديداً في مسيرة نجاحنا من خلال تسلُم ثالث طائراتنا من طراز A320neo.

وقال عادل أحمد البنوان الرئيس التنفيذي لشركة ألافكو: يأتي التسليم بعد الاتفاق بين ألافكو وطيران السلام على تأجير خمس طائرات A320neo جديدة. ويُسعد شركة ألافكو أن تكون طيران السلام شريكاً لهاز ونحرص على تطوير شراكتنا الإستراتيجية طويلة الأجل والبناء عليها في المستقبل. ويدل اتفاق ألافكو مع طيران السلام على استمرار جهود الشركة في توفير حلول تأجير مرنة وفعالة من حيث التكلفة في مجال الطيران حول العالم.

وقد تمَّ إطلاق طائرة A320neo ذائعة الصيت في العام 2010 كطراز مُحدث من A320. وتتمتَّع الطائرة بمجموعة من المزايا؛ بما في ذلك تصميمها الرائع، ومقاعدها الرحبة التي توفر مساحات أوسع للضيوف، إضافة لانخفاض بصمتها الكربونية على البيئة حيث ينخفض معدل حرق الوقود بها بنسبة 16%. أما المحرك، فهو أقل ضوضاء بنسبة 50%، بينما تنخفض التكلفة التشغيلية النقدية بنسبة 14% لكل مقعد مقارنة بالطرازات السابقة.