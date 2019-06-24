"كهرباء مزون" تطرح مناقصة "تجديد شبكة المناطق الساحلية"

مسقط - الرؤية

طرحتْ كهرباء مزون مناقصة المرحلة الأولى من مشروع تجديد الشبكة الكهربائية للمناطق الساحلية في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية، وشملتْ المناقصة تجديدَ مُغذِّيات محطة وادي سال المتجهة للمناطق الساحلية بالولاية، وكذلك تجديد محولات التوزيع لمنطقة السويح.

وسيجرِي طرح مناقصات أخرى للمراحل التالية من المشروع قريبا، وتشمل مناطق البندر الجديد والحدة والرويس والخبة والدفة والاشخرة وأصيلة.

ويعدُّ المشروع هو الأول ضمن مشاريع إعادة تأهيل شبكة الكهرباء على طول الساحل بمواصفات خاصة تُناسب طبيعة هذه المناطق الساحلية وتطبق لأول مرة في السلطنة. كما يعد تجديد الشبكة الكهربائية في المناطق الساحلية من أهم المشاريع الحيوية التي تنفذها كهرباء مزون في هذه المناطق الساحلية؛ حيث تأثرت الشبكة الكهربائية الحالية في هذه المناطق بعوامل البيئة البحرية نتيجة الرطوبة العالية في الجو والملوحة الشديدة والرياح المحملة بحبات الرمال، وكانت هذه العوامل سببًا في تعطُّل الموصلات وحدوث انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي في تلك المناطق.

وقد بدأت كهرباء مزون أعمال تخطيط ودراسة المشروع بداية من العام 2018، بالتعاون مع الشركة الاستشارية البريطانية (Energy People) لوضع التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية للمشروع والإشراف على أعمال التنفيذ.

وقد زارَ فريقُ المشروع من كهرباء مزون المملكة المتحدة للاطلاع على الخبرات العالمية في مثل هذه المشاريع، والتعرُّف على أنواع المعدات الكهربائية المتوافقة لطبيعة المناطق الساحلية والمواصفات التي يجب أن تتوافر فيها. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال التنفيذ بعد تقييم وترسية عطاءات المشروع على الشركات المتأهلة في أغسطس المقبل.

وسيُسهم هذا المشروع في زيادة استقرار الشبكة الكهربائية وجودة أدائها بصورة كبيرة؛ مما يقلل احتمالات الانقطاع الطارئ في التيار الكهربائي، كما ستكون الشبكة الجديدة أكثر أمانا وتتميز بمستوى عال من معايير السلامة والحماية.

وتتواصل مشاريع كهرباء مزون في تطوير شبكة الكهرباء في كافة مناطق خدماتها لتكون على أتم الجاهزية لتلبية الطلب المتنامي على استخدام الكهرباء لأغراض التنمية والتوسع العمراني والصناعي والتجاري وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين.