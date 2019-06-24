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"موريا" تبيع المرحلتين الأولى والثانية من "مرتفعات جبل سيفة"

الإثنين 24 يونيو 2019 08:03 م بتوقيت مسقط

"موريا" تبيع المرحلتين الأولى والثانية من "مرتفعات جبل سيفة"

مسقط - الرؤية

نجحتْ "موريا" في بيع المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "جبل سيفة هايتس"، والمقرَّر تسليمه في نهاية 2019. وجارٍ العمل في المرحلة النهائية من المشروع، وتبقَّى عددٌ محدود من الوحدات المتاحة للتملك الحر مقابل أسعار تنافسية.

وقال أحمد دبوس الرئيس التنفيذي لـ"موريا": يقدم المشروع فرصة رائعة للملاك للاستمتاع بأسلوب حياة رائع يُلبي متطلباتهم ويتناسب مع طموحاتهم. ولا شك أن نجاحنا في بيع وحدات "جبل سيفة هايتس" وتسليم "بحيرة الجولف"، الذي بدأناه في ديسمبر 2018، يُبرهن بشكل حقيقي على النمو المتواصل الذي يشهده مشروع جبل سيفة؛ كونه الوجهة المثالية في العاصمة مسقط، خاصة مع تزايد الطلب على الوحدات فيه.

وبإطلالات خلابة على مياه بحر العرب المتلألئة، يتألف مشروع "جبل سيفة هايتس" من وحدات بمساحات متنوعة تشمل شققاً بغرفتين أو ثلاثة غرف نوم بتصاميم مختلفة. ويمكن للملاك الاختيار من بين الشرفات الكبيرة والحدائق أو مساحات علوية بغرفة نوم كبيرة وشرفات خاصة على الطابق العلوي. كما يضم المشروع أستديوهات وشققا بغرفتين أو ثلاث غرف نوم بإطلالة مميزة على المساحات الخضراء.

ومُنذ تدشينه في 2008، بات مشروع جبل سيفة يُشكل إحدى الوجهات الرائدة في العاصمة بفضل مرافقه وبنيته الأساسية عالمية المستوى وقربه من أبرز المعالم الطبيعية الرائعة بالسلطنة. ويوفر المشروع تشكيلة متنوعة من الخيارات العقارية بنظام التملك الحر، وملعبَ جولف مميزًا بتسعة حفر بتوقيع شركة "هارادين جولف"، فضلاً عن فندق سيفاوي بوتيك و"ذي بانك بيتش كلوب"، وعدد من المطاعم والمحلات التجارية والمرافق الترفيهية المتنوعة.

ويُرسِي المشروع معايير جديدة للحياة كما يجب أن تكون؛ حيث يُبرز النمو والتوسع الكبير الذي تشهده هذه الوجهة الرائعة، والتي تتيح فرصة حصرية أمام المشترين لامتلاك منزل أحلامهم بإطلالات خلابة على قلب مشروع جبل سيفة.

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