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زيادة عدد المنح الدراسية في جامعة مسقط.. وتقديم الطلبات حتى 15 أغسطس

الإثنين 24 يونيو 2019 07:55 م بتوقيت مسقط

زيادة عدد المنح الدراسية في جامعة مسقط.. وتقديم الطلبات حتى 15 أغسطس

 

 

مسقط - الرؤية

رفعت جامعة مسقط عدد المنح الدراسية للعام الدراسي الجديد في مختلف المستويات، وبدأت استلام طلبات التقدم، مواصلة بذلك لجهودها لتمكين الطلاب من متابعة دراستهم واكتساب أعلى الخبرات الأكاديمية.

وتصل قيمة المنح الدراسية لجامعة مسقط إلى 40٪ للبرامج الجامعية و25٪ لبرامج الدراسات العليا، ما يوفر طريقًا ميسور التكلفة للطلاب ذوي القدرات الأكاديمية إلى الدرجات العلمية المزدوجة التي تمنحها جامعة مسقط مع شركاء المملكة المتحدة وجامعة أستون وجامعة كرانفيلد .

ويجري طلب الحصول على المنح عن طريق تحميل نموذج الطلب الموجود على موقع الجامعة الذي يوضح الخطوات المطلوبة، ويجب أن يكون المتقدم حاصلا على قبول مشروط من قبل الجامعة والموعد النهائي لتقديم استمارة طلب المنحة 15 أغسطس 2019.

وقد عمدت جامعة مسقط من خلال المقارنة بأعداد العام الأكاديمي المنصرم إلى زيادة عدد المنح الدراسية المطروحة لهذا العام لمواكبة ارتفاع أعداد الطلبات الواردة إليها، واستحوذت الدراسات العليا الماجستير على النسبة الأعلى إقبالا.

وتهدف الجامعة من خلال المنح المطروحة إلى الأخذ بيد الطلبة المتميزين والدفع بهم نحو التميز وتعزيز الابتكار والإبداع في مختلف المجالات الأكاديمية وصولاً إلى دعم توجهات السلطنة ورؤيتها 2040 من خلال تسخير كافة الإمكانيات والإسهام في استقطاب مختلف الخبرات والتي تعمل عليها وزارة التعليم العالي.

وقالت البروفيسورة يسرى بنت علي المزوغي رئيس الجامعة: يسعدنا إقبال وتفاعل شريحة واسعة من شباب المجتمع على المنح التي تطرحها جامعة مسقط وهو دليل على القيمة الأكاديمية الممنوحة والجودة المعمول بها بالشراكة مع جامعات بريطانية عريقة كجامعة كرانفيلد وجامعة أستون. وتمثل المنح المطروحة فرصة مواتية للتنافس بين جيل الشباب الباحث عن الابتكار والريادة وخوض تجربة تعليمية مختلفة.

وتتبع اللجنة المختصة بجامعة مسقط عددا من المعايير للإشراف على تنفيذ ومتابعة مختلف المراحل واستيفائها للشروط مع مراعاة الإضافة التي يقدمها طالب جامعة مسقط في مجال الإبداع والابتكار وتمثيل الجامعة من خلال أعمال البحث ورفد قطاعات الأعمال مستقبلا بالخبرات والمهارات المطلوبة خلال المرحلة القادمة في مسيرة تطوير السلطنة.

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