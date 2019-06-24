استحواذ جديد لتوسيع استثمارات "جبرين كابيتال" في جنوب شرق آسيا

مسقط – الرؤية

أبرمت "جبرين كابيتال" اتفاقية مع ( EastBridge Partners ) في سنغافورة لتوسيع استثماراتها المباشرة " private equity " في أسواق جنوب شرق آسيا. وتم توقيع الاتفاقية بين الشركتين من قبل الشيخ خالد بن عبد الله الخليلي، رئيس مجلس إدارة "جبرين كابيتال" من جهة وكيفن ليم، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة ( EastBridge ) في سنغافورة من جهة أخرى.

وتعقيبًا على الاستحواذ، قال الشيخ خالد الخليلي إن الشراكة ستدعم الرؤية طويلة الأجل لـ "جبرين كابيتال" فيما يتعلق بتنويع محفظتها الاستثمارية والتوسع في الأسواق العالمية كدور إقليمي ذي بصمة دولية.

وقال عبد العزيز البلوشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أومينفيست" ونائب رئيس مجلس إدارة "جبرين كابيتال" إن الشركة تأسست كذراع استثماري للاستثمارات المباشرة لمجموعة "أومنفيست" مع التركيز على الاستثمارات الدولية في قطاعات رئيسية (تتسم بالثبات النسبي وغير المتأثرة بشكل كبير بالدورات الاقتصادية) مثل التعليم والرعاية الصحية والقطاع اللوجيستي والتكنولوجيا والمواد الغذائية الاستهلاكية. ونتطلع لمثل هذه الشراكات بهدف خلق قيمة مضافة لمساهمي "جبرين كابيتال" وإيجاد أوجه التكامل للمجموعة ككل.

وقال أنور الجابري، الرئيس التنفيذي لـ "جبرين كابيتال" إن الشركة تلتزم برؤيتها الإستراتيجية التوسعية والتي تشمل إبرام مثل هذه الشراكات على الصعيد الدولي. ونهدف من خلال هذه الاستراتيجية إلى الوصول إلى أسواق دولية متنوعة بهدف جذب الاستثمارات الواعدة المحلية منها أو الخارجية. فأسواق جنوب شرق آسيا تحديدا تمثل فرصاً جذابة لأسباب متعددة منها تركيبتها السكانية المواتية ونمو فئة الطبقة المتوسطة إضافة إلى قربها من أسواق رئيسية هامة مثل أستراليا والصين والهند. ويسعدنا الدخول في هذه الشراكة الاستراتيجية مع ( EastBridge Partners ) في سنغافورة والبدء بالاستثمار في هذه الأسواق الجديدة.

ومن جانبه قال كيفن ليم، رئيس مجلس إدارة ومؤسس ( EastBridge Partners ) في سنغافورة: يسعدنا أن تكون "جبرين كابيتال" شريكا لنا. وكمستثمر مؤسسي يتمتع بخبرة واسعة في مجال الاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط، نتوقع أن تضيف "جبرين كابيتال" قيمة استراتيجية لـ ( EastBridge Partners ). وستعمل هذه الشراكة كحلقة وصل بين منطقة الشرق الأوسط ومنطقة جنوب شرق آسيا وسنعمل معاً عن كثب في استقطاب الاستثمارات وتعزيز عوائد محافظ الشركات.

وتتمتع "جبرين كابيتال" بجذور راسخة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( MENA ) حيث تملك خبرة واسعة في إثراء وخلق قيمة مضافة لمساهميها. كذلك تركز شركة ( EastBridge Partners ) اهتمامها على الاستثمارات في الشركات متوسطة الحجم والريادة في توفير وخلق فرص استثمارية استثنائية، وهو مجال يتمتع فيه الكادر بميزة تنافسية كبيرة بسبب خبرته الطويلة وعلاقاته وسمعته في هذه الأسواق.

وقد تأسست "جبرين كابيتال" في عام 2015. وفي عام 2018 تم تدشينها كمؤسسة استثمارية متكاملة في مجال الاستثمارات المباشرة. وهي شركة تابعة بشكل كامل لشركة "أومنفيست"، إحدى أقدم شركات الاستثمار القابضة حيث تملك إستثمارات في مجالات عدة منها البنوك والتأجير والتأمين والقطاع العقاري. وتعد "جبرين كابيتال" إحدى أكبر الشركات في سلطنة عُمان بإجمالي أصول تتجاوز 700 مليون دولار. وتضم محفظتها الحالية استثمارات طويلة الأجل منتقاة بجودة عالية وشركات قائمة تتمتع بتدفق نقدي قوي.