مذكرة تعاون فني بين "ريادة" و"إشراقة كيمجي رامداس" لدعم "الصغيرة والمتوسطة"

مسقط – الرؤية

وقعت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وإشراقة، جناح كيمجي رامداس للتنمية الاجتماعية، مذكرة تعاون فني لتعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحسين إنتاحية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها على نمو الاقتصاد الوطني.

وبحسب مذكرة التعاون تقدم أكاديمية إشراقة لريادة الأعمال - التي يستضيفها مركز كيمجي للتدريب – خدمات في مجال ريادة الأعمال مع التركيز على تمكين موظفي ريادة من خلال التدريب المستمر عبر برامج التطوير الإداري وبرامج التطوير المهني، كما تقوم أكاديمية إشراقة لريادة الأعمال بتمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تدريبهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتسويق وترويج منتجاتهم أو خدماتهم، إضافة إلى تقديم الدعم الإداري والاستراتيجي للمؤسسات الناشئة خلال مرحلة التأسيس.

وتشمل اتفاقية التعاون المشترك بين الجهتين اكتشاف فرص أوسع لتجميع مختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة في سلطنة عمان بناءً على الصناعات ذات الصلة والمكملة لاكتساب ميزة تنافسية، إضافة إلى توفير برامج تدريب عملية تساعدهم على اكتساب مهارات مخصصة مثل حفظ السجلات المالية للشركات الصغيرة وإدارة التدفق النقدي ومهارات التسويق والبيع وخدمة العملاء وغيرها الكثير والتي ستقدّم لهم شهادات عالمية عند الانتهاء منها.

وقال الدكتور أحمد بن محسن الغساني، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة": نسعى إلى تحديد مبادرات جديدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع التعاون والشراكة مع المؤسسات الأخرى والمستثمرين من الأفراد والجهات المموّلة. نهدف من خلال تعاوننا المستمر مع إشراقة – وخاصة أكاديمية إشراقة لريادة الأعمال –إلى تحقيق النمو المستمر لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتساهم في نشر ثقافة ريادة الأعمال والتوظيف الذاتي بين جيل الشباب.

وقال نيليش كيمجي، عضو مجلس الإدارة في كيمجي رامداس: تأتي شراكتنا مع ريادة ضمن استراتيجيتنا لتوفير فرص توظيفية للشباب العماني، واللحاق بمسار التحوّل الرقمي العالمي والأهم من ذلك هو دعم تنمية الاقتصاد الوطني للسلطنة. ومن المهم أن نؤمّن بيئة محفّزة للابتكار لدعم أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها خاصة وأنها تلعب دورًا محوريًا في مختلف الاقتصادات الوطنية خاصة في الدول النامية. لذلك نعمل، بالتعاون مع شريكنا ريادة، على إعداد منهجية لتحويل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات الوضع المالي المتعثر إلى مشاريع أعمال ناجحة. وتعتبر الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرة تعاوننا مع ريادة وسنعمل سوياً على تحديد مجالات أخرى للتعاون في المستقبل لتحقيق التغيير الإيجابي في مجتعمنا.

وقدمت أكاديمية إشراقة لريادة الأعمال منذ تأسيسها في 2018 برامج تدريب لريادة الأعمال وبرامج التوجيه العملي من خلال مركز كيمجي للتدريب والذي أعطى المتدربين من مختلف أنحاء السلطنة الفرصة للاستفادة من خبرات فريق التدريب في مجالات متنوعة تشمل كيفية الحصول على التمويل، ودراسات الجدوى، وإعداد خطط العمل، إضافة إلى فرصة استخدام مكاتب المعهد لمدة تصل إلى ستة أشهر، والتوجيه والإرشاد والتدريب على إدارة العمليات والمساعدة في إنشاء علاقات قوية مع المورّدين والزبائن وقطاع الأعمال بشكل عام.