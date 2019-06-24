غدا .. افتتاح سوق العسل في "مسقط جراند مول"

مسقط – الرؤية

تنطلق غدا النسخة الثانية عشرة لسوق العسل العماني في مسقط جراند مول بمشاركة نحو 50 نحالاً من مختلف محافظات السلطنة، إضافة إلى عدد من الشركات المختصة في بيع العسل. وتنظم السوق وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال الفترة من 26 حتى 29 يونيو ضمن سلسلة من الأسواق الزراعية والسمكية.

ويهدف السوق إلى التعريف بالعسل العماني وأنواعه ومنتجات النحل الأخرى، وإتاحة الفرصة للتواصل بين منتجي العسل مع بعضهم البعض من جهة وبينهم والمستهلكين من جهة أخرى، كما تسعى الوزارة من خلال السوق إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في إنتاج العسل وتربية النحل لإيجاد المزيد من المنافذ التسويقية والترويج للعسل العماني المعروف بجودته العالية وقيمته الغذائية.

وتمت دعوة النحالين من جميع محافظات السلطنة للمشاركة في السوق حيث تم عرض أصناف عديدة من العسل تتنوع بين الأعسال المنتجة في المناطق الجبلية والسهول ومناطق الرعي الصحراوي والمناطق الساحلية ومن هذه الأنواع عسل السمر وعسل السدر وعسل زهور الباطنة والعسل البري (نحل أبو طويق).

ووضعت الوزارة مجموعة من الضوابط والاشتراطات للمشاركين في السوق من أهمها: تعبئة العسل في عبوات زجاجية حديثة وذات أحجام مختلفة وعليها الملصق الخاص بالمشارك، وأن يورد المشاركون أنواع وكميات العسل المقرر المشاركة بها للوزارة حتى تقوم بالتنسيق مع أحد المختبرات المتخصصة والمعتمدة في السلطنة بأخذ عينات عشوائية منها وتحليلها مخبريا، والتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية العمانية للعسل.