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5 فرق تنافس على لقب دوري قوات السلطان المسلحة للطائرة

الإثنين 24 يونيو 2019 07:50 م بتوقيت مسقط

5 فرق تنافس على لقب دوري قوات السلطان المسلحة للطائرة

مسقط - الرؤية

انطلقت -على الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر- منافسات البطولة الـ20 لدوري قوات السلطان المسلحة للكرة الطائرة للعام 2019، وسط حضور جماهيري كبير من منتسبي قوات السلطان المسلحة والمهتمين باللعبة.

وجمعت المباراة الافتتاحية فريقي سلاح الجو السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية، وانتهت بفوز فريق سلاح الجو السلطاني العماني بنتيجه ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. وفي المبارة الثانية، التقى فريق الجيش السلطاني العماني بفريق الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع؛ حيث استطاع فريق الجيش السلطاني العماني الفوز بثلاثة أشواط نظيفة.

وسوف تتواصل مساء اليوم منافسات البطولة بإقامة مباراتين؛ حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقا سلاح الجو السلطاني العماني والجيش السلطاني العماني، بينما ستجمع المباراة الثانية فريقي الحرس السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية.

والبطولة تُقام بنظام الدوري من دور واحد، وتصعد خلالها الفرق الأربعة الأوائل للأدوار النهائية، والتي تقام منافساتها بنظام الذهاب والإياب للفرق الصاعدة؛ حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، والفائزان يلتقيان في نهائي البطولة، بينما يتنافس الخاسران على المركز الثالث. وتضم البطولة خمسة فرق؛ هي: الجيش السلطاني العماني، وسلاح الجو السلطاني العماني، والبحرية السلطانية العمانية، والحرس السلطاني العماني والخدمات الهندسية بوزارة الدفاع.

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